Lacco Ameno, cittadino aggredito dal consigliere Giovanni De Siano

Attimi di panico e vergogna sul Corso Angelo Rizzoli di Lacco Ameno, dove il consigliere comunale Giovanni De Siano ha aggredito un cittadino, sembra con un casco.

Non sono ancora chiare le motivazioni che hanno spinto il pubblico amministratore a far piombare l’intera amministrazione in un episodio tanto increscioso. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i sanitari, che hanno prestato le prime cure al malcapitato, vittima dell’ira di De Siano.

Le continue figuracce che si registrano in paese a causa della pessima – e al tempo stesso costosissima – gestione del porto da parte del Comune, le lamentele sempre più numerose e il continuo balletto dei posti barca, tra “leva e metti”, potrebbero essere alla base del gesto violento e in ogni caso ingiustificabile dello “Sceriffo”, personaggio la cui aggressività, finora soltanto verbale, è nota in paese.

Si attendono maggiori dettagli per capire quale grave colpa possa aver commesso il cittadino per meritarsi una “paliata” da parte di un amministratore pubblico.

Ma una cosa è certa: inutile scrivere proclami come “dalla casa municipale” o “andiamo avanti”. Il “Barone” sembra aver perso del tutto il controllo dei suoi consiglieri che, oltre a tenerlo come un “sindaco in ostaggio”, lo espongono a figuracce imbarazzanti come questa.