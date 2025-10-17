Lacco Ameno, chiusa la sede comunale. Le info per i servizi pubblici essenziali

La sede municipale di Lacco Ameno resterà chiusa al pubblico dal 17 ottobre al 2 novembre 2025 per consentire l’esecuzione di lavori urgenti di messa in sicurezza. La decisione arriva a seguito delle indagini tecniche dell’Agenzia del Demanio sulla vulnerabilità sismica e statica dell’edificio di piazza Santa Restituta, che hanno evidenziato la necessità di interventi immediati e improcrastinabili.

Con l’ordinanza sindacale n. 61 del 16 ottobre 2025, il Comune ha disposto la chiusura temporanea della sede municipale e dei relativi uffici amministrativi, tecnici e di polizia municipale, oltre ai locali annessi alla Basilica di Santa Restituta situati al piano inferiore.

I lavori, che riguarderanno l’area archeologica e i locali sovrastanti, avranno una durata stimata di circa due settimane. Durante questo periodo i servizi comunali saranno riorganizzati per garantire la continuità amministrativa.

Le misure per l’erogazione dei servizi pubblici essenziali

dal 20 al 31 ottobre 2025 resta aperto al pubblico l’Ufficio Turistico di piazza Santa Restituta ove vengono temporaneamente ubicati anche l’Ufficio Protocollo, l’Ufficio Anagrafe (per le sole pratiche di nascita e morte), l’Ufficio Elettorale (in vista delle consultazioni elettorali regionali del prossimo 23 e 24 novembre 2025) e l’Ufficio Scuola (per la sola consegna dei ticket mensa per gli iscritti alla Scuola dell’Infanzia comunale), con i dipendenti e i volontari in presenza assegnati, anche a rotazione, dalla Responsabile del I Settore Affari Generali;

dal 17 ottobre al 2 novembre 2025 restano aperti al pubblico nei consueti orari gli Uffici della Polizia Municipale presso i moduli ubicati in via Fundera, con i dipendenti in presenza assegnati, a turnazione, dalla Responsabile del V Settore Polizia Municipale;

dal 20 al 31 ottobre 2025 l’Assistente sociale svolgerà la propria attività lavorativa anche il lunedì e il mercoledì presso l’Ufficio di Piano ubicato presso la sede municipale del Comune di Ischia in via Iasolino (come già avviene il martedì, il giovedì e il venerdì in base agli accordi dell’Ambito N13);

dal 17 ottobre al 2 novembre 2025 lo svolgimento della prestazione lavorativa dei vigili urbani incardinati nel V Settore Polizia Municipale avverrà regolarmente in presenza secondo le ordinarie modalità e turnazioni, salvo prestazioni in modalità agile disposte dalla Responsabile;

dal 17 al 31 ottobre 2025 lo svolgimento della prestazione lavorativa dei dipendenti degli altri uffici amministrativi e tecnici ubicati presso la sede municipale di piazza Santa Restituta avverrà in modalità agile a distanza (smart working), da attuarsi di concerto con i rispettivi Responsabili di Settore;

dal 17 al 31 ottobre 2025 in ogni caso, i servizi comunali restano disponibili durante gli orari d’ufficio a seguire i procedimenti amministrativi e a fornire ogni informazione con modalità telefonica e tramite comunicazione via email e PEC, prioritariamente all’indirizzo protocollo@pec.comunelaccoameno.it,

dal 17 al 31 ottobre 2025 per lo svolgimento di pratiche indifferibili ed urgenti ed esclusivamente previa valutazione con l’Ufficio di competenza ai recapiti che precedono, si concorderà se il procedimento possa essere concluso da remoto ovvero sia necessario prevedere un incontro in presenza presso le altre sedi comunali accessibili;

dal 17 al 31 ottobre 2025 i tirocinanti e i volontari del servizio civile assegnati agli Uffici comunali e all’Ufficio Turistico svolgeranno le proprie attività temporaneamente presso la sede di Villa Arbusto, presso il Centro anziani e la palestra “Valentino Aceti”;

dal 17 al 31 ottobre 2025 l’accesso alla Sede Municipale sarà consentito solo ed esclusivamente al Sindaco, ai Responsabili dei Settori Comunali e al personale Tecnico per l’accesso e la consultazione degli archivi cartacei con l’uso dei dispositivi di sicurezza;

dal 17 al 31 ottobre 2025 il sottoscritto Sindaco riceverà l’utenza presso le altre sedi comunali accessibili, previo appuntamento telefonico da convenire contattando il n. 3664302770.