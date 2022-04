Lacco Ameno, caos da cantieri. Ore di coda perchè Regione e Città Metropolitana litigano e l’isola muore di traffico

Lacco Ameno, caos da cantieri in corso. Per giunta senza preavviso. Stamattina l’ex bomboniera isolana su è svegliata con un chilometro di semafori ed estenuanti attese per andare da una parte all’altra del paese . Isola spezzata in due. Teatro dell’ennesima vergogna gestionale la Circonvallazione Esterna. Ore e ore di code e caos per l’impianto di un cantiere stradale non annunciato alle istituzioni ed alla forza pubblica, intessuto all’indomani della ennesima lite tra Regione Campania e Città Metropolitana di Napoli nell’ambito delle competenze sulla gestione del tratto viario.

Da stamani spostarsi è divenuto un incubo . Ad innescare l’ennesimo inferno d’asfalto sarebbe stata l’ultima lite tra enti territoriali e una certa, diremmo proverbiale, arroganza della Regione Campania. I comandati di Palazzo Santa Lucia, infatti, dopo aver eseguito il mega scavo per riparare la condotta idrica danneggiata e sanare la pericolosa perdita d’acqua nel sotto suolo, ha lasciato il cantiere senza provvedere al ripristino della sede stradale. Oggi la Città Metropolitana al termine di settimane di carteggi e richieste di messa in sicurezza della strada ha deciso di intervenire in danno eseguendo i lavori stradali con costi a carico dell’ente regionale.

Peccato che di questo intervento nessuno si sia premurato di avvertire le Istituzioni locali ed i vari verifico di polizia per prevedere almeno, un minimo servizi di ordine e di sicurezza. Come sempre i ciucci litigano ed i barili ci vanno di mezzo.

La perla del Golfo di Napoli, perla del traffico, un traffico esorbitante quello di stamani dove per ragioni fisiche, con la presenza degli autobus, e le massicce presenze turistiche legate ai ponti ed alla avvio della stagione turistica, era impossibile non rimanere bloccati. Auto incolonnate ovunque, posti macchina esauriti, parcheggi presi d’assalto in doppia e sosta in ogni dove per superare l’ostacolo cantieri e raggiungere le proprie destinazioni. Circostanze del genere fanno pensare seriamente alla necessità di prevedere nuove forme di gestione del territorio serie, mirate e ben studiate che diano una risposta adeguata ad un problema di vivibilità, prima che di mobilità che sta divenendo sempre più insostenibile.