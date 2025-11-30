Lacco Ameno cancella l’autovelox. A Ischia ne risultano due invece di quattro

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato l’elenco ufficiale dei dispositivi di rilevamento della velocità presenti sul territorio nazionale, un registro atteso da mesi e reso operativo dopo la scadenza del 29 novembre, termine entro cui gli enti locali erano obbligati a comunicare marca, modello, matricola e collocazione chilometrica di ogni apparecchio. L’archivio, consultabile sul portale dedicato del MIT, mette ordine nel panorama dei controlli elettronici e, inevitabilmente, fotografa anche le anomalie. E sull’isola d’Ischia non ne mancano.

Nella sezione dedicata al nostro territorio il Ministero elenca soltanto due dispositivi attivi nel comune d’Ischia. Due, non quattro. E soprattutto non compare affatto l’impianto installato nel comune di Lacco Ameno nell’estate del 2022, ancora oggi regolarmente visibile su strada e più volte oggetto di discussioni pubbliche e interrogazioni politiche. L’impianto, però, nel censimento ufficiale non esiste. Non pervenuto.

Il dato emerge direttamente dal documento ministeriale, in cui si legge che gli enti titolari delle funzioni di polizia stradale hanno trasmesso tutte le informazioni richieste attraverso la piattaforma digitale prevista dal decreto dirigenziale n. 367/2025. Eppure, nel dettaglio dedicato all’isola, solo Ischia risulta avere inserito due apparecchi, mentre Lacco Ameno non compare con alcun dispositivo registrato .

Una discrepanza che apre più interrogativi che certezze. Perché l’impianto non risulta? È stato dimenticato nella trasmissione dei dati? Esistono criticità tecniche, amministrative o di omologazione? Oppure ci si trova davanti a un caso di omessa comunicazione che, da norma, comporterebbe l’illegittimità stessa dell’uso dell’apparecchio?

Il quadro generale, d’altronde, nasce proprio dall’esigenza di uniformare e rendere trasparente l’impiego dei sistemi di controllo della velocità. Nei comunicati ufficiali, il MIT ricorda che l’obiettivo è garantire efficacia, legalità e omogeneità delle apparecchiature, impedendo l’utilizzo di dispositivi non conformi o non registrati. L’intera operazione è stata definita una “operazione verità” dal ministro Salvini, perché mira a mettere fine alla storica mancanza di una mappatura nazionale completa.

Per l’isola d’Ischia, però, questa verità arriva monca. Mancano dati, manca un pezzo del quadro, manca un impianto che da oltre due anni registra infrazioni e produce verbali. E manca soprattutto l’allineamento tra ciò che i cittadini vedono per strada e ciò che viene riportato nei documenti ufficiali dello Stato.

Il risultato è un paradosso: mentre il MIT sancisce il nuovo corso della trasparenza digitale, l’elenco restituisce un’immagine incompleta del territorio ischitano. Due impianti su quattro nel comune di Ischia e zero in quel di Lacco Ameno. Il resto, per ora, si perde tra omissioni, silenzi amministrativi e interrogativi che attendono risposta.