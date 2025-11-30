domenica, Novembre 30, 2025
type here...
Lacco AmenoPRIMO PIANO

Lacco Ameno cancella l’autovelox. A Ischia ne risultano due invece di quattro

Nel registro ufficiale pubblicato dal Ministero delle Infrastrutture, l’impianto attivo dal 2022 a Lacco Ameno non compare. Nel comune d’Ischia censiti soltanto due dispositivi, nonostante gli apparecchi effettivi siano quattro. Una discrepanza che apre interrogativi sulla trasmissione dei dati, sulla legittimità degli strumenti e sulla trasparenza dell’intera operazione nazionale.

di Redazione Web
Gli ultimi articoli
pubblicità elettorale

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato l’elenco ufficiale dei dispositivi di rilevamento della velocità presenti sul territorio nazionale, un registro atteso da mesi e reso operativo dopo la scadenza del 29 novembre, termine entro cui gli enti locali erano obbligati a comunicare marca, modello, matricola e collocazione chilometrica di ogni apparecchio. L’archivio, consultabile sul portale dedicato del MIT, mette ordine nel panorama dei controlli elettronici e, inevitabilmente, fotografa anche le anomalie. E sull’isola d’Ischia non ne mancano.

Nella sezione dedicata al nostro territorio il Ministero elenca soltanto due dispositivi attivi nel comune d’Ischia. Due, non quattro. E soprattutto non compare affatto l’impianto installato nel comune di Lacco Ameno nell’estate del 2022, ancora oggi regolarmente visibile su strada e più volte oggetto di discussioni pubbliche e interrogazioni politiche. L’impianto, però, nel censimento ufficiale non esiste. Non pervenuto.

Il dato emerge direttamente dal documento ministeriale, in cui si legge che gli enti titolari delle funzioni di polizia stradale hanno trasmesso tutte le informazioni richieste attraverso la piattaforma digitale prevista dal decreto dirigenziale n. 367/2025. Eppure, nel dettaglio dedicato all’isola, solo Ischia risulta avere inserito due apparecchi, mentre Lacco Ameno non compare con alcun dispositivo registrato .

Una discrepanza che apre più interrogativi che certezze. Perché l’impianto non risulta? È stato dimenticato nella trasmissione dei dati? Esistono criticità tecniche, amministrative o di omologazione? Oppure ci si trova davanti a un caso di omessa comunicazione che, da norma, comporterebbe l’illegittimità stessa dell’uso dell’apparecchio?

Il quadro generale, d’altronde, nasce proprio dall’esigenza di uniformare e rendere trasparente l’impiego dei sistemi di controllo della velocità. Nei comunicati ufficiali, il MIT ricorda che l’obiettivo è garantire efficacia, legalità e omogeneità delle apparecchiature, impedendo l’utilizzo di dispositivi non conformi o non registrati. L’intera operazione è stata definita una “operazione verità” dal ministro Salvini, perché mira a mettere fine alla storica mancanza di una mappatura nazionale completa.

Per l’isola d’Ischia, però, questa verità arriva monca. Mancano dati, manca un pezzo del quadro, manca un impianto che da oltre due anni registra infrazioni e produce verbali. E manca soprattutto l’allineamento tra ciò che i cittadini vedono per strada e ciò che viene riportato nei documenti ufficiali dello Stato.
Il risultato è un paradosso: mentre il MIT sancisce il nuovo corso della trasparenza digitale, l’elenco restituisce un’immagine incompleta del territorio ischitano. Due impianti su quattro nel comune di Ischia e zero in quel di Lacco Ameno. Il resto, per ora, si perde tra omissioni, silenzi amministrativi e interrogativi che attendono risposta.

  • Articolo realizzato dalla Redazione Web de Il Dispari Quotidiano. La redazione si occupa dell'analisi e della pubblicazione fedele degli atti e dei documenti ufficiali, garantendo un'informazione precisa, imparziale e trasparente. Ogni contenuto viene riportato senza interpretazioni o valutazioni personali, nel rispetto dell’integrità delle fonti e della veridicità dei fatti.

    Visualizza tutti gli articoli

Iscriviti alla newsletter

Resta informato e non perderti nessun articolo

contenuti sponsorizzati da Geozo

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Iscriviti alla newsletter

Resta informato e non perderti nessun articolo

Gli ultimi articoli

Stock images by Depositphotos

IL DISPARI QUOTIDIANO Iscr. Trib. NA. al n. 19 del 21.04.2015 Editoriale Ischia srl - Via Michele Mazzella, 202 80077 Ischia (Na) Direttore responsabile: Gaetano Di Meglio

PRIVACY

Stock images by Depositphotos