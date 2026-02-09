lunedì, Febbraio 9, 2026
APERTURALacco Ameno

Lacco Ameno, autorizzato subappalto per la ricostruzione della scuola media

di Redazione Web
pubblicità elettorale

Il Comune di Lacco Ameno ha autorizzato il subappalto di una parte dei lavori previsti per la demolizione e ricostruzione della scuola media comunale danneggiata dal sisma del 2017. Il provvedimento, firmato dal responsabile del Settore Lavori pubblici Vincenzo D’Andrea, riguarda le opere di demolizione, scavi e rinterro affidate all’impresa Zabatta Benedetto Bepa Costruzioni per un importo di 70mila euro oltre Iva.

L’intervento complessivo, finanziato dal Commissario straordinario per la ricostruzione sull’isola d’Ischia, ha un valore superiore ai 4,5 milioni di euro e rappresenta uno dei principali cantieri pubblici legati alla rinascita delle strutture scolastiche dopo il terremoto. I lavori principali sono stati aggiudicati alla società N.A.N. Costruzioni srl.

L’autorizzazione è arrivata dopo la verifica della documentazione tecnica, amministrativa e antimafia e non comporta ulteriori oneri per l’ente. Il subappalto, ritenuto necessario per rispettare i tempi del cantiere, consentirà di accelerare le operazioni preliminari e di procedere con le successive fasi della ricostruzione.

  • Articolo realizzato dalla Redazione Web de Il Dispari Quotidiano. La redazione si occupa dell'analisi e della pubblicazione fedele degli atti e dei documenti ufficiali, garantendo un'informazione precisa, imparziale e trasparente. Ogni contenuto viene riportato senza interpretazioni o valutazioni personali, nel rispetto dell’integrità delle fonti e della veridicità dei fatti.

