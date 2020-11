Lacco Ameno. Attività scolastiche sospese. L’annuncio del sindaco Pascale

Il sindaco di Lacco Ameno Giacomo Pascale ha annunciato la sospensione dell’attività scolastica a Lacco Ameno: “Tuteliamo bambini, personale scolastico e anziani. Per trasparenza vi annuncio di avere un altro positivo sintomatico in famiglia“. Cosi Pascale ha comunicato la sua decisone e la positività di un altro familiare. Ecco il contenuto della comunicazione apparsa sul profilo Fb ufficiale del primo cittadino:

“Cari concittadini, è un momento molto particolare e non possiamo compiere passi falsi. Per questo motivo, con apposito provvedimento, annuncio che l’attività scolastica della scuola materna e della prima elementare è sospesa fino al 4 dicembre. E’ un gesto che compio a malincuore perché la “socializzazione scolastica” è un bene preziosissimo, così come l’apprendimento in presenza.

Mi assumo la piena responsabilità di questa decisione, che prendo nell’interesse dei bambini, del personale scolastico e di quanti potrebbero essere contagiati indirettamente (tra cui anziani e malati). Ma è anche una decisione che prendo con la consapevolezza di aver vissuto in famiglia il dramma del contagio da covid-19. Devo anche dirvi, per trasparenza, che il virus ha da poco colpito un altro strettissimo familiare già in isolamento.

Quindi, auspico che ci sia comprensione e ZERO STRUMENTALIZZAZIONE (!), perchè solo chi ci è passato può capire il dramma, solo chi ci è passato può comprendere i pensieri che passano per la testa di un genitore o di un familiare di un contagiato.

Facciamo passare altri 10 giorni, così da far calare ulteriormente i contagi, e poi riportiamo piu’ sereni i nostri figli nelle scuole“.