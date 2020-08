Lacco Ameno, arrivano due under dall’Ischia

Il Lacco Ameno ha reso noto che, una volta iniziate le sedute di pre-raduno, ed effettuati i test antropometrici, «la squadra di mister Iervolino inizierà il suo vero cammino nei giorni 20 e 21 Agosto con due sedute di raduno per poi riposare nei giorni 22 e 23 Agosto. Per lunedì 24 Agosto è programmato l’inizio a pieno regime dei lavori, che porteranno al primo impegno di Coppa e quindi all’inizio del campionato».

L’organico rossonero si arricchisce con due giovani in età di lega provenienti dall’Ischia Calcio. Si tratta di Anthony Di Meglio e Carlo Trani, due elementi della fascia 2002 che nella prima squadra gialloblù avrebbero trovato poco spazio, anche a causa della riduzione da tre a due del numero degli “under”. «L’ASD Lacco Ameno comunica l’ingaggio del giocatore classe 2002 Anthony Di Meglio, il quale arriverà in rossonero con la formula del prestito dalla società SSD Ischia Calcio. Altra operazione, in accordo con la società gialloblù per dare a più giovani la possibilità di accrescere il loro bagaglio calcistico all’interno di un percorso formativo mirato sotto le direttive di mister Iervolino. Il giovane calciatore va così a rimpinguare il parco Under della nostra rosa». Questa la nota relativa all’arrivo di Carlo Trani: «L’ASD Lacco Ameno comunica l’ingaggio del giocatore classe 2002 Carlo Trani, il quale arriverà in rossonero con la formula del prestito dalla società SSD Ischia Calcio. Trani, in accordo con la società gialloblù con uno sguardo al futuro, avrà così modo di accrescere il suo bagaglio calcistico con i colori del fungo sotto le direttive di mister Iervolino. Il giovane calciatore va così a rimpinguare il parco Under della nostra rosa».