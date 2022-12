Lacco Ameno, arriva un vigile per l’emergenza frana

Serve l’aiuto per gestire il territorio. E, per questo, Pascale e Mattera hanno deciso per l’assunzione di Salvatore Riccio, un agente di polizia municipale a tempo pieno e determinato con qualifica di istruttore di vigilanza categoria c con posizione economica c1, per eccezionali esigenze connesse allo stato di emergenza e calamità naturale dichiarata dalla presidenza del consiglio dei ministri in data 27 novembre 2022.

Salvatore Riccio, sarà inquadrato in categoria “C” con profilo professionale di Istruttore di Vigilanza e con rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato dal 23 dicembre 2022 sino al 22 gennaio 2023, salvo proroghe.