Lacco Ameno, arriva l’autorizzazione!

Finalmente! Oggi pomeriggio, prima squadra e settore giovanile dell’ASD Lacco Ameno potranno ritornare ad allenarsi al campo sportivo “Vincenzo Patalano”. A distanza di oltre cinque mesi dall’ultima volta che Iovene e compagni hanno calcato l’erba artificiale della struttura sita sulla collina della Pannella, saranno riaperti i cancelli per la gioia del presidente Castagna, dei dirigenti, dell’allenatore Iervolino, dai tecnici del vivaio e dei tanti tesserati, formati per lo più da giovani del posto, animati da una grande passione per il calcio. Termina quindi la lunga querelle, iniziata con la chiusura del “Patalano” per inagibilità della tribuna e delle torri faro. Una volta espletato l’iter per certificare lo stato delle strutture del campo sportivo, la scorsa settimana il sindaco Pascale approvò il documento relativo all’agibilità che ha così consentito al presidente Salvatore Castagna di riformulare la richiesta di utilizzo. Ieri mattina, il responsabile del IV Settore, Alessandro Dellegrottaglie, ha firmato l’autorizzazione per il campo comunale “Patalano” da parte della società rossonera. Il Comune di Lacco Ameno ha concesso la struttura «per lo svolgimento delle attività “allenamenti squadre settore giovanile e prima squadra” per il periodo “dal 01 marzo al 31 marzo 2021 il martedì – mercoledì – venerdì dalle ore 14.30 alle ore 16.30, il martedì – mercoledì e giovedì dalle ore 17.30 alle 20.00, il sabato dalle 15.00 alle 17.00”». Il Lacco Ameno dovrà seguire le «Modalità temporanee di utilizzo del campo sportivo V.Patalano in conformità alla vigente normativa anti Covid 19». Il club rossonero verserà nelle casse dell’ente proprietario Euro 426,00 mensili, oltre a presentare polizza assicurativa a copertura di eventuali danni. I giorni di utilizzo saranno il martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 14.30 alle ore 16.30 e dalle 17.30 alle 20.00; il sabato dalle 15.00 alle 17.00. «Ai sensi dell’Ordinanza Sindacale n. 2 del 18.02.2021 – si legge nella determina – è vietato l’utilizzo degli spogliatoi e delle tribune, disponendo la possibilità di utilizzo esclusivamente del rettangolo di gioco per le sole attività consentite in conformità alle disposizioni di cui all’art. 1, comma 10, del DPCM del 13 gennaio 2021».