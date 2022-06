Lacco Ameno. Arriva la Nuova disciplina della circolazione e della sosta in ZTL – Modifica orario di attivazione Varchi Elettronici 

Rivoluzione ZTL a Lacco Ameno. Il provvedimento è a firma del Comandate Raffaele Monti. “Il controllo elettronico della preesistente “Zona a Traffico Limitato” di Lacco Ameno, l’Amministrazione comunale intende assicurare una sempre maggiore tutela della zona a traffico limitato, anche avvalendosi di strumenti tecnologici“ spiega il comandante dei vigili urbani nel dettare la ratio della nuova regolamentazione. Come si legge agli atti, nell’ambito di un programma di riqualificazione urbana ed ambientale del Centro Storico cittadino, peraltro già in atto per la limitazione veicolare, assume rilievo la disciplina ed il controllo delle più importanti strade di accesso al predetto centro storico avvalendosi del supporto di moderne tecnologie, anche al fine di dare attuazione alle previsioni programmatiche del piano generale di monitoraggio di tutto il centro storico cittadino.

In tal senso il sistema di controllo telematico degli accessi veicolari all’interno del perimetro della ZTL con rilevazione automatica delle violazioni commesse, sarà più stringente e in relazione ad una fascia oraria più ampia. Cosi, Monti ha

stabilito di revocare la precedente Ordinanza n°4/2022 con la quale è stato disciplinato l’accesso e la circolazione all’interno della ZTL per la corrente stagione estiva e con decorrenza dal giorno 1 GIUGNO AL 30 SETTEMBRE 2022 l’attivazione dei varchi per il controllo di accesso alla ZTL con le seguenti fasce orarie di funzionamento:

– DAL 1 AL 30 GIUGNO 2022

Tutti i giorni: dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e dalle ore 18.00 alle ore 2,30;

– DAL 1 LUGLIO AL 30 SETTEMBRE 2022

Tutti i giorni: dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e dalle ore 18.00 alle ore 06.00 del giorno successivo.