Lacco Ameno, arriva il nuovo software per ZTL e Autovelox

Giacomo Pascale e il Responsabile del V Settore Comandante della PM, Dr. Raffaele Monti, preso atto che il sistema di rilevamento dei veicoli che accedono alla ZTL attualmente installato denominato “ZTL Valicar II ” è ormai obsoleto e che la società “Concilia Service & Sistemi” del Gruppo Maggioli Spa ha prodotto una nuova “Suite Software” di ultima generazione denominata Autosc@n ZTL attraverso la quale è possibile gestire con un’unica soluzione (ZTL ed Autovelox) la lettura delle targhe dei veicoli e rilevare le violazioni al Codice della Strada; rilevato che l’ammodernamento dell’attuale impianto ZTL migliorerà la gestione dell’intero sistema di rilevazione, in particolare la qualità delle immagini e la qualità del dettaglio dei fotogrammi relativi alle infrazioni.

Considerato che il 21 dicembre 2022, Concilia ha confermato che per la modifca di cifre di € 3.000,00 oltre IVA provvederà alla sostituzione di n° 3 telecamere e l’upgrade dell’attuale impianto ZTL composto da n°3 varchi da “ZTL Valicar II” alla versione del software Autosc@n ZTL omologato con Decreto Dirigenziale 427 del 1011/2022 si autorizza la spesa. Un modo per migliorare il controllo sulle ZTL e, soprattutto, per gestire la sicurezza stradale con gli autovelox.