Lacco Ameno al voto. Giovanni De Siano: «Gli Altri? Vampiri!»

Giovanni De Siano e Leonardo Mennella continuano ad attaccare gli avversari in questa strana campagna elettorale lacchese nell’era post covid. Una sorta di valium collettivo non riesce, però, a far accendere i toni, almeno sugli argomenti vitali e si resta ancora sul velato.

Giovanni De Siano non le manda a dire: «Grazie a tutti per essere intervenuti. Avevamo timore di non riempire la piazza ma eccoci in più di 400. Molti di voi si chiedono perché sono con Giacomo, io che ero un suo “nemico”. Beh, c’é più rispetto per un nemico che per un amico sleale. Noi abbiamo subito un tradimento da parte di soggetti che hanno agito nell’ombra per tornare a comandare, non ad amministrare. Sono dei vampiri. Sono gli stessi che nel 2013 hanno lasciato il comune in dissesto dopo essersi spartiti le vesti di Cristo. So o gli stessi che dicono che i LACCHESI non sanno gestire la cosa pubblica e hanno consegnato il porto al privato che fa gravare le spese suo cittadini trattenendo gli introiti. Sappiamo tutti chi é anche se ha messo una testa di legno avanti. Oggi gli stessi personaggi si presentano come salvatori della patria millantando progetti irrealizzabili. E’ mera propaganda elettorale. Io ho una idea chiara di come deve ripartire il paese: é il porto. Il porto deve avere gestione pubblica e io non ammetto nulla oltre una amministrazione pubblica. La nostra idea di porto prevede l’istituzione di un punto marina, con bagno e docce, accessibilità per tutti tariffe chiare e diversificate, e trasparenza sui soldi. Dobbiamo destagionalizzare, far durare la stagione di più. Bisogna offrire servizi, rafforzare la collaborazione con altri enti. Dobbiamo restituire di fatto il porto ai cittadini che con le tasse lo abbiamo finanziato, creare posti di lavoro stabili creando anche indotto. Con ogni euro di profitto possiamo ridurre le tasse comunali, aiutare le fasce più deboli e fare investimenti diretti sul territorio. Non dobbiamo più sentirci stranieri a casa nostra. Questa é la nostra proposta»

Per Leonardo Mennella, invece: “Anche io penso che questa volta ce la faremo, libereremo Lacco Ameno da una oppressione che dura da un ventennio.

Lacco Ameno ha vissuto tre grandi epochefino al 1985, poi 1985 al 1997 e poi dal 1997 a oggi vi è stato un solo padrone.

Da allora nessun sindaco ha portato a termine il mandato, e ciò non è democratico. È tempo di cambiare. Ogni periodo storico dura all’incirca un ventennio, ma tornando a quello attuale è stato un ventennio che ha lasciato sguarnito il Paese. Io c’ero nell’ultimo periodo e fino al sisma ci siamo dovuti occupare del dissesto che porta la firma della squadra opposta. Ancora oggi sento parlare di persone che non possono essere loro ad immaginare il futuro del Paese, anagraficamente parlando. Giacomo di è prestato alla nostra causa ed è pronto a lasciare il testimone alla nuova generazione. E’ tempo di cambiare non con la rivoluzione ma con serietà e professionalità, dalle stanza del comune. Cinque anni fa mi candidai come indipendente e nasceva con Salvino Conte, che oggi voglio ricordare. Io credo che il cambiamento, come citava Borsellino, non si fa con le armi ma nel segreto della cabina elettorale. Votate con la mente e con il cuore, con libertà. Sento un vento di cambiamento, un vento caldo che ci spinge. Quando incontro le persone sento una spinta, non trovo persone che invitano a desistere. Noi dobbiamo metterci alle spalle questa storia ventennale, dobbiamo pensare al futuro. Giacomo l’ho conosciuto sul campo e ho scelto liberamente di appoggiarlo. E’ una persona che ha dialogato con tutti e ha ottenuto risultati. Mentre c’è una persona che da anni siede in Parlamento e non ha u a medaglia da mostrare per dire di aver fatto qualcosa per Lacco Ameno e l’Isola.