Lacco Ameno, al concorso per il “D” passano in 7. 4 “bocciati”

Ida Trofa | Dalle 15.00 inizierà la seconda prova per i sette candidati che hanno superato la prima prova del concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto di istruttore direttivo amministrativo – categoria “d” – posizione economica “d1” – a tempo pieno e indeterminato presso il comune di Lacco Ameno.

La prima prova che è iniziata alle ore 10.30, presso la sala del consiglio comunale di Lacco Ameno ha dato i suoi risultati.

Galano Lucrezia (27), Baldino Iolanda, Avitabile Mariangela, Amalfitano Annamaria (25), Stoppiello Diego (24), Ciaramaglia Marianna e Polizio Emilio (22) sono quelli che affronteranno la seconda prova.

Prossimo step, invece, sarà l’orale che si terrà il prossimo 27 febbraio alle ore 12.00 sempre presso il sala del consiglio comunale.

Si fermano, invece, Francesco Ferrandino, Elisabetta Di Iorio, Gabriele De Luca e Sonia Esposito