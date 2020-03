Lacco Ameno, a breve la modulistica per richiedere i “Buoni Alimentari”

Il Comune di Lacco Ameno ha reso pubblicato il seguente avviso in merito ai “buoni per l’acquisto di prodotti alimentari”

“Si informa la cittadinanza che, per venire incontro alle esigenze dei nuclei familiari in difficoltà, il Comune di Lacco Ameno sta lavorando per riconoscere un contributo economico sotto forma di buoni per l’acquisto di prodotti alimentari, come previsto dall’ordinanza del Capo della Protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020 .

Gli Uffici stanno predisponendo un avviso per l’individuazione dei nuclei familiari più esposti agli effetti economici dell’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e dei cittadini in stato di bisogno, in modo da soddisfare le necessità alimentari più urgenti ed essenziali, con priorità per i soggetti che non risultino già assegnatari di sostegno pubblico (reddito di cittadinanza, Rei, indennità di invalidità o accompagnamento, ecc…).

E’ in corso anche l’apertura di un conto corrente dedicato alla raccolta di donazioni private da devolvere ad acquisti alimentari per gli aventi diritto, con la medesima formula del buono spesa.

Sarà individuata una modalità di accesso al beneficio che non richieda la presenza degli aventi diritto presso gli uffici comunali e tale da evitare assembramenti e spostamenti ingiustificati.

L’AVVISO E IL MODELLO DI DOMANDA VERRANNO PUBBLICATI A BREVE SUL SITO DEL COMUNE DI LACCO AMENO.

Si invita, nel momento di emergenza, a mantenere un atteggiamento prudente; l’amministrazione sta lavorando affinché, con trasparenza e tempestività, nessuno si senta abbandonato.

Per ulteriori chiarimenti è possibile contattare i numeri 081-3330819 e 081-18904170 dalle ore 8,00 alle 10 e dalle 16,00 alle 18,00.”