Lacco, al cimitero una scala di collegamento tra i due piani

Nell’ambito dell’esecuzione dell’intervento post sisma di consolidamento, ripristino e manutenzione straordinaria del cimitero di Lacco Ameno, è stata decisa la realizzazione di una ulteriore piccola opera, ovvero di una scala di collegamento tra il piano terra ed il piano primo del camposanto.

Il responsabile del III Settore Lavori Pubblici arch. Vincenzo D’Andrea, su proposta del rup arch. Roberto Lupa, ha approvato il progetto esecutivo redatto dall’arch. Andrea Apetino, il cui importo complessivo, Iva compresa, ammonta a 16.703,06 euro.

In relazione al costo “aggiuntivo”, D’Andrea dà atto che, «trattandosi di attività direttamente connesse all’intervento di consolidamento, ripristino e manutenzione straordinaria del cimitero comunale danneggiato dal sisma del 21.08.2017, così come indicato nella Delibera di Giunta Comunale n.61 del 12.05.2025, le spese di cui sopra possono rientrare all’interno del contributo stanziato dal Commissario Straordinario per la Ricostruzione».

Qualora invece non dovessero essere riconosciute in fase di istruttoria tra le spese ammissibili sulle risorse della contabilità speciale, ricadranno a carico del Comune.

