Lacco, affidamento esterno per le pratiche previdenziali

Adempimenti burocratici e tecnici sempre più complessi per i Comuni, anche per le pratiche previdenziali dei dipendenti. E così la responsabile del I Settore Affari Generali del Comune di Lacco Ameno avv. Lucrezia Galano ha affidato un nuovo servizio a società esterna, per la elaborazione e predisposizione di 8 pratiche.

Nella determina la Galano evidenzia che «nei prossimi mesi sarà collocato in quiescenza un dipendente comunale e che altri dipendenti ed ex dipendenti hanno richiesto verifiche della propria posizione contributiva».

Il tutto viene gestito on line tramite la Banca Dati PassWeb. E tutte le Amministrazioni Pubbliche sono obbligate ad analizzare, verificare e consolidare la posizione assicurativa dei propri Dipendenti sul Portale PassWeb. Sta di fatto che «la predetta attività non è di semplice attuazione, per cui i comuni devono verificare quanto risulta on line e confrontarlo con il cartaceo presente presso l’Ente. Tutte le discordanze risultanti dovranno essere sistemate direttamente on-line sul portale, che risulta molto macchinoso nell’uso».

Il Comune di Lacco Ameno «deve predisporre la pratica pensionistica e la documentazione per la liquidazione del TFS o TFR, nonché la verifica delle posizioni contributive di dipendenti ed ex dipendenti comunali».

Un incarico complesso da affidare a ditta esterna specializzata. E visto l’importo sottosoglia, la Galano ha proceduto con affidamento diretto alla “I Quattrocolori” di Cardito. Resta un dubbio in quanto in premessa viene indicato l’importo di 1.500 euro oltre Iva e nell’affidamento quello di 1.700 euro sempre oltre Iva, tanto che la spesa impegnata ammonta a 2074 euro. Soliti misteri legati ai “meri” errori materiali…