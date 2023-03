Lacco, 260mila euro per la messa in sicurezza del “Patalano”

L’eccezionale e violento nubifragio del 26 novembre, fra gli altri danni causati sul territorio del comune di Lacco Ameno, non ha risparmiato nemmeno il campo sportivo “Patalano”. In particolare, la verifica eseguita ha evidenziato «una situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità dovuta al cedimento di un muro di contenimento nella zona degli spogliatoi, che rende necessari ed urgenti dei lavori per ripristinare le condizioni di sicurezza e di agibilità della struttura». L’obiettivo è di rendere al più presto possibile nuovamente fruibile il campo sportivo.

E dunque l’Amministrazione comunale guidata da Giacomo Pascale si è dovuta attivare, commissionando la redazione di un progetto esecutivo al momento approvato dalla Giunta solo ai fini tecnici, in attesa delle risorse finanziarie necessarie. Che arriveranno grazie alle misure straordinarie ed urgenti approvate dal governo all’indomani della frana. La stessa ordinanza del 30.11.2022 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, richiamata nella delibera di Giunta, «ha delineato una serie di deroghe alle disposizioni normative a cui i soggetti attuatori degli interventi possono fare riferimento per la realizzazione delle attività di emergenza».

L’incarico di redazione del progetto esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione lavori era stato affidato a fine dicembre all’ing. Giuseppe Mattera con studio in Ischia, che ora ha trasmesso la progettazione.

L’importo complessivo ammonta a 258.865,64 euro, di cui 162.215 per i lavori a ribasso.