Lacco, 183mila euro di multe non pagate nel 2020

Il Comune di Lacco Ameno si attiva per incassare le multe elevate nel 2020 e non ancora pagare, prima che vadano in prescrizione nel 2025. Il responsabile della Polizia Municipale dott. Raffaele Monti ha dunque approvato i ruoli per la riscossione coattiva.

Nella premessa della determina evidenzia che delle sanzioni per violazioni alle norme del Codice della Strada elevate quattro anni fa, «alcune delle quali risultano non pagate entro il termine previsto dalla legge, per cui sono divenute definitive per decorrenza dei termini per l’impugnazione e che si rende necessario provvedere in toto all’iscrizione a ruolo delle stesse al fine di recuperare in modo coattivo le relative sanzioni».

Il responsabile del procedimento dell’Ufficio Contravvenzioni ha dunque provveduto alla formazione del ruolo coattivo da porre in riscossione in unica soluzione e per il quale sono tra l’altro scaduti i termini di legge per il pagamento in misura ridotta.

Il ruolo è composto da 2.273 multe per l’importo complessivo di 183.736,19 euro. Peraltro relativo ad un anno, il 2020, in cui si è circolato significativamente di meno a causa del lockdown e delle ulteriori restrizioni sempre legate alla pandemia. Il ruolo approvato è stato trasmesso all’Agenzia delle Entrate – Riscossione, che dovrà provvedere a dare corso alla procedura di riscossione coattiva in un’unica soluzione.