Lacco, 159 posti barca ai residenti nel porto turistico. Pubblicati gli assegnatari e la lista d’attesa

Il Comune di Lacco Ameno assegna i posti barca ai residenti nell’approdo turistico che gestisce direttamente in forza della concessione demaniale “auto rilasciata” dall’Ufficio Demanio e vigente fino al 4 settembre 2028. Dopo la fase istruttoria il responsabile del Settore II, competente anche alla Gestione Approdo Turistico, dott. Domenico Barbieri, ha provveduto all’approvazione e pubblicazione dell’elenco dei posti assegnati e della lista d’attesa definitiva per il 2025 nell’ambito della gestione pubblica.

Il piano degli ormeggi dell’approdo turistico prevede 420 posti barca, di diverse dimensioni da concedere in utilizzo temporaneo, per la durata massima di un anno (fino al 31 dicembre), a diverse categorie di richiedenti: residenti; operatori nautici; stanziali; temporanei; transito; pescatori; Guardia Costiera e/o altre forze di Polizia; diversamente abili (n. 4 posti ormeggio per le Unità dei diversamente abili. Inoltre sono stati previsti 3 posti per stazionamento di moto d’acqua.

I posti da assegnare sono ubicati ai Pontili Fungo e Capitello «ad esclusione degli ormeggi a gavitello delle zone 1 e 3, oggetto di differente avviso pubblico». Barbieri rileva che «i citati posti barca sono oggetto di richiesta da parte di una pluralità di soggetti, richiesta spesso eccedente il numero di posti barca disponibili. Sono state previste, pertanto, delle priorità nell’assegnazione degli stessi», con requisiti indicati nel regolamento approvato Consiglio comunale a febbraio.

Peraltro nel bilancio di previsione finanziario 2025/2027 sono state fissate anche le previsioni di entrata e di spesa per l’anno 2025 per l’approdo turistico e peschereccio. Una previsione che comprende anche quella relativa ai posti barca residenti, indicati in complessivi 150.

E’ stato pubblicato l’avviso pubblico e nel corso dell’istruttoria si è valutato di assegnare ulteriori 9 posti ai residenti, «tenuto conto dell’incertezza della prossima stagione turistica legata alla situazione sismica della zona Flegrea e della necessità di garantire la copertura dei costi di gestione dell’Approdo Turistico e Peschereccio del Comune di Lacco Ameno, come preventivato dalla citata delibera di Giunta Comunale n. 174/2024».

Pascale teme una “crisi” e di non rientrare nelle spese, dopo la decisione di gestirsi da solo il porto… Esclusi 1 posto per unità di Guardia Costiera o altra Forza di Polizia, 8 posti per barche da pesca, 44 a gavitello zone 1 e 3 e 40 dedicati ai transiti giornalieri, i posti disponibili da piano ormeggio sono 327. Le richieste ricevute dai residenti sono 194, di cui accolte 159 (nei limiti previsti) e 32 in lista d’attesa. Ne sono state invece respinte 3. Barbieri ha dunque approvato e pubblicato l’elenco dei posti assegnati e la lista d’attesa.

Non essendo stato previsto un termine per la presentazione delle domande quelle che saranno acquisite al protocollo in data successiva all’adozione della determina «saranno valutate per l’ammissibilità nella lista di attesa dalla quale si attingerà per l’eventuale scorrimento dell’elenco».