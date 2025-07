Lacco, 13 anni di ritardo per la sosta “personalizzata” dei disabili. Prevista dal Regolamento approvato nel 2012

Il Regolamento del Comune di Lacco Ameno per il rilascio del “Contrassegno invalidi” e delle concessioni di aree di parcheggio riservate “personalizzate”, approvato nel lontano 2012 dal commissario prefettizio, prevede la nomina di una apposita commissione per il rilascio del parere obbligatorio e vincolante. Sta di fatto che solo ora la Giunta ha provveduto in merito con delibera immediatamente eseguibile (dopo tredici anni…).

Viene richiamato quanto previsto in materia dal Codice della Strada, ovvero che nello specifico i Comuni «devono realizzare e mantenere funzionali ed efficienti tutte le strutture per consentire ed agevolare la mobilità delle persone invalide», nonché riservare nei centri abitati «limitati spazi alla sosta dei veicoli adibiti al servizio di persone con impedita o limitata capacità motoria, munite dello speciale contrassegno».

Attualmente «il Comune di Lacco Ameno, attraverso il Comando di Polizia Locale, rilascia ai cittadini residenti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa apposita autorizzazione, previo specifico accertamento sanitario, per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta; il contrassegno in parola permette ai veicoli al servizio delle persone disabili la circolazione in zone a traffico limitato e il parcheggio negli spazi appositi a tal fine riservati, nonché di avvalersi delle prerogative di cui al DPR n. 503/1996 (eliminazione delle barriere architettoniche, ndr)».

E si arriva al Regolamento approvato nel 2012 con delibera commissariale, disciplinava la procedura per la concessione della sosta personalizzata, disponendo che «il dirigente può con propria ordinanza, dopo il parere espresso dalla competente commissione di cui al successivo art. 13, assegnare a titolo gratuito, limitatamente all’occupazione del suolo pubblico, un’adeguata area di parcheggio individuata da apposita segnaletica».

L’art. 13 appunto demandava alla Giunta «l’istituzione della Commissione, con l’individuazione dei componenti, tra i quali “deve essere necessariamente nominato un Istruttore di Vigilanza…».

Ergo, la delibera prende atto che «si rende necessaria la nomina di una Commissione comunale per il rilascio del parere obbligatorio e vincolante, ai fini del rilascio o meno della concessione della sosta personalizzata, previa disamina delle documentazione elencata nell’apposita modulistica».

Quindi elenca una serie di condizioni da tenere in conto: «strada ad alta densità di traffico, per cui riesce difficoltoso il reperimento dei posti di sosta, nel rispetto del Codice della Strada; particolare gravità della condizione di invalidità, per cui la deambulazione risulti praticamente impedita; richiedente abilitato alla guida e preferibilmente proprietario di auto (ovvero, in casi particolari, con a disposizione un autoveicolo di proprietà di un familiare convivente o curatore o tutore)».

La commissione nominata, formata ovviamente interamente da dipendenti comunali, è così composta: arch. Roberta Piscopo, istruttore tecnico; arch. Andrea Apetino, funzionario tecnico; Vincenzo Monti, istruttore di vigilanza.