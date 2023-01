Lacchese tenta la truffa, denuncia a Via Toledo

La polizia è stata avvertita di una tentata truffa che si è verificata in un negozio lungo la via Toledo a Napoli. Quando gli agenti sono arrivati sul posto, la responsabile del negozio ha indicato una donna di 55 anni di Lacco Ameno che aveva tentato di restituire alcuni capi di abbigliamento per un valore di 260 euro, presentando lo scontrino. Tuttavia, l’addetto al negozio ha riscontrato un’incongruenza tra gli abiti consegnati e quelli registrati nel sistema informatico, quindi ha denunciato la donna per truffa.