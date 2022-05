L’«accelerata sismica» apre l’ultimo week end ischitano del commissario Legnini

Ida Trofa | Il Titanic affonda e l’orchestra strimpella? Sul tema terremoto siamo messi più o meno così. Cambia l’orchestra, ma lo spartito non cambia. La musica è sempre la stessa. D’altronde non potrebbe essere altrimenti. Ieri, venerdì 6 maggio, è cominciato l’ultimo della lunga serie di week end sul tema “accelerata sismica”, apertesi con la nomina dei nuovi vertici della ricostruzione di Ischia. Ieri, ha annunciato il sindaco Pascale, giusto per evitare che l’ennesima riunione (perdita di tempo sarebbe meglio) al comodo dell’hotel Augusto, finisse sotto silenzio.

“Se si spengono i riflettori – è solito dire Giacomo Pascale – rimaniamo io, tu, la chitarra e la luna”. Peccato che sulle nostre macere siano solo riflettori pretestuosi e basta.

Il summit viene ritenuto dalle istituzioni un incontro col commissario Giovanni Legnini per darsi una smossa: “sul tavolo la bozza per accelerare la ricostruzione”. Così ha detto il sindaco di Lacco Ameno commentando il lavoro dibattuto con i colleghi del Cratere, in testa Giovan Battista Castagna ed i vari staff tecnici.

“Si è tenuto un importante vertice col Commissario alla ricostruzione Giovanni Legnini. L’occasione è stata utile per dibattere relativamente alla bozza di ordinanza che verrà approvata a breve, con l’obiettivo di accelerare la ricostruzione. Come ho spiegato ai presenti, la nostra Comunità conta centinaia di sfollati che devono avere una risposta concreta dallo Stato in tempi rapidi” dichiara con la sua solita uscita social il Barone.

“Dalla riunione esco fiducioso ed ottimista, dal momento che la struttura Commissariale ci ha presentato una bozza breve ma densa, capace di centrare tutti i punti evidenziati, nelle scorse settimane, dagli amministratori dei Comuni ammalorati dal sisma. Pertanto, questo documento getta delle basi importanti per snellire le procedure e i paletti burocratici che hanno impedito una rapida ricostruzione in questi anni! Infine, Legnini ci ha messo al corrente delle interlocuzioni che sta avendo con tutti gli attori preposti alla ricostruzione, dalla Città Metropolitana alla Regione, dalla sovrintendenza al Governo. Nell’aggiornarvi sui prossimi sviluppi, il mio auspicio è che si possa passare rapidamente dalle parole ai fatti”. Sarà, e come speriamo da tanto troppo tempo come diceva Nino Manfredi: “fusse, che fusse la vorta bbona?!” e soprattutto che l’accelerazione auspicata non sia quella causata dal terremoto in quando tale.