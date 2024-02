Laboratorio al Rizzoli, Maria Cristina Stanziola nuovo dirigente

La dott.ssa Maria Cristina Stanziola è il nuovo dirigente del Laboratorio di Patologia Clinica del “Rizzoli”. Un incarico “a breve termine”, ovvero per nove mesi, sia pure prorogabili. In attesa del nuovo concorso.

La Stanziola è stata l’unica candidata a partecipare alla procedura selettiva indetta dall’ASL Napoli 2 Nord con l’“Avviso di Selezione Interna, per soli titoli, per l’attribuzione di un incarico provvisorio di sostituzione della Direzione della U.O.C. Laboratorio di Patologia Clinica P.O. di Ischia – incardinata nel Dipartimento di Diagnostica di Laboratorio.

Come relazionato dalla U.O.C. Gestione Risorse Umane – Settore Concorsi, per l’avviso indetto con deliberazione n. 20 del 04/01/2024, «è pervenuta solo la domanda di partecipazione della Dott.ssa Stanziola Maria Cristina – Dirigente Biologo in servizio a tempo indeterminato presso questa A.S.L.».

La stessa U.O.C. Gestione Risorse Umane ha certificato che la domanda di partecipazione della dott.ssa Stanziola «è regolare anche in relazione al possesso dei requisiti, generali e specifici, di ammissione di cui al relativo Bando di Selezione».

Via libera, dunque, al conferimento dell’incarico di sostituzione. Una iniziativa necessaria per non lasciare scoperto un ruolo dirigenziale al “Rizzoli” e «assicurare la continuità della UOC in trattazione, proprio per la sua importanza strategica e per le sue delicate funzioni e competenze».

L’incarico decorre dal 1 febbraio e fino al 30 ottobre 2024. Una durata di nove mesi, appunto, «eventualmente prorogabili per ulteriori nove, fatto salvo comunque anticipata cessazione in caso di conclusione di apposita procedura selettiva pubblica».