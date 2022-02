La zona (per farla) franca |#4WD

Livigno, poco meno di settemila abitanti, è -come tutti sanno- una delle più accorsate località sciistiche d’Italia. Sicuramente le Dolomiti sono piene di posti ben più affascinanti, ma lì c’è una particolarità: essa, territorialmente svizzera ma politicamente italiana, non fa parte dell’area doganale comunitaria europea, in quanto zona franca extraterritoriale, quindi con porto franco integrale. Questo significa che, per una serie di privilegi che durano indiscussi sin dalla metà del 1500, a Livigno le merci di qualsiasi genere sono esenti da i.v.a., i tabacchi e i superalcolici costano un’inezia e soprattutto, come se non bastasse, mentre noi ad Ischia paghiamo un litro di gasolio poco meno di due euro, i distributori livignesi lo erogano in self service a 1,09. Sì, avete letto bene: praticamente la metà! Sia chiaro: gli abitanti pagano le tasse proprio come noi, ma… vuoi mettere il carovita?

In un momento in cui aziende e famiglie fanno drammaticamente i conti con aumenti spropositati dell’energia (elettricità, carburante, metano, gpl), attendendo che le promesse del governo centrale, ove mai messe in pratica, si rivelino sufficienti a farvi fronte adeguatamente e non certo a mettere altri falsi pannicelli caldi (come lo sconto di certi gestori giustificato dalla mancata applicazione dell’aumento e non certo da una riduzione a monte di esso), vivere una pur piacevolissima giornata a Livigno e rendersi conto -magari usufruendone- di questa enorme disparità di trattamento fa gridare vendetta anche al più serafico dei cittadini di località “normali”.

Mi piacerebbe scoprire se, come e quando il Presidente Draghi, o chi per lui, abbia mai pensato all’opportunità di rivedere questo genere di posizioni (ce ne sono diverse altre); o, quanto meno, fornire una ragione convincente a tutti noi per giustificare come esse siano serenamente tollerabili per il bilancio dello Stato, mentre nel resto d’Italia certi gravami sono invece inevitabili.