La voglia matta di… | #4WD

Tutto ciò che nella nostra quotidianità è quasi totalmente assente dalla gerarchia dei bisogni, in periodi come quello che stiamo vivendo può improvvisamente assumere un’importanza cruciale, inimmaginabile. E’ normale, allorquando si viene privati di una porzione della propria libertà di scegliere e agire ad libitum, farsi sopraffare dalla voglia matta di fare qualcosa che, in un giorno qualsiasi, neppure ci sfiorava di desiderare e che diventa magicamente essenziale, quasi vitale, insostituibile. Però…

Pensiamo per un attimo alla cruciale “attività fisica”, ignorata sistematicamente da milioni di sedentari atavici ma diventata l’oggetto del contendere di dibattiti sulla querelle tra i DPCM del Governo nazionale e le ordinanze dello “sceriffo” campano De Luca. Ma non dimentichiamo la cura della persona, che con la chiusura di estetiste, parrucchieri e barbieri sembra aver inferto un colpo mortale non solo a clienti abituali, ma anche a chi, in tempo di quarantena, ha cominciato a non piacersi più con la propria pettinatura fatta in casa o con pelurie diffuse di cui non si è mai curato più di tanto in passato. Ma ancora, la necessità di ingannare il tempo ha fatto sì di riscoprire l’anima casalinga di uomini e donne insospettabili, che hanno fatto della spesa al supermercato, della cura dell’orto o del cimentarsi ai fornelli una fonte inesauribile di innocenti evasioni dalla noia forzata della quarantena, in barba alla propria consuetudine di lamentarsi dei mestieri domestici frammisti agli impegni lavorativi (per chi ne ha).

Quanto alle carenze negli approvvigionamenti, tali nuove priorità hanno reso rari come l’oro nei fiumi del Klondike elementi come la farina, il lievito di birra, l’Amuchina, il sapone liquido igienizzante e, col tempo, anche il semplice alcool denaturato. Per non parlare dell’ultimo degli sport: la caccia alla pastiera. Per averne una di quelle buone, c’è chi ucciderebbe.

Talvolta la vita è proprio matta. E la gente… di più!