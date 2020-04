La vittoria di Fanny Mattera: “Libera dal Covid!”

E’ un post facebook carico di gioia. “LIBERA DAL COVID …. Ebbene si!!!”

Sono queste le parole con cui Fanny Mattera, annucia la sua guarigione del CoronaVirus. “É finita anche per me questa spiacevole sventura. Sono grata infininitanente – scrive – alla mia famiglia, a parenti, amici, al Sindaco di Serrara Fontana, al comando dei Vigili Urbani, ai dipendenti del servizio Raccolta Rifiuti e non per ultimi i miei colleghi infermieri e medici che mi hanno sostenuto durante tutta la malattia amorevolmente. Mi sento di dire a tutte le persone positive al virus che stanno vivendo la malattia a domicilio….se vi capita di sentirvi soli e di cadere nella trappola dello sconforto…. allora quello é il momento di pregare per chi combatte nelle rianimazioni e negli reparti covid. Forza!!! Ce la faremo tutti!”