La vittoria dell’Ischia e i “presidenti”: Carlino abbraccia Taglialatela, Goveani pensa al ritorno?

Una domenica di quelle che non si dimenticano, al “Mazzella”. L’Ischia Calcio ha battuto per 2-0 il Sassari Calcio Latte Dolce, e stavolta non è solo il risultato a far parlare. Sul campo la squadra di Simone Corino ha ritrovato gioco, fiducia e orgoglio. Sugli spalti, invece, si è respirato un clima che da tempo mancava: entusiasmo, partecipazione, appartenenza.

Ma il colpo più forte è arrivato dopo il fischio finale. Il presidente Raffaele Carlino ha voluto dedicare pubblicamente la vittoria a Pino Taglialatela, volto dell’Ischia e simbolo di una passione mai spenta. “Un’amicizia sincera, fatta di passione e sacrifici, non solo economici, e di un amore viscerale per la nostra amata Ischia – ha scritto Carlino –. Anche se lontano fisicamente, sono sempre vicino con il cuore gialloblù. Questa vittoria è un piccolo passo, ma la voglio dedicare a te, Presidente unico, che ci hai sempre messo la faccia contro tutto e tutti. Forza Ischia, non molliamo”.

E come se non bastasse, dai social è arrivato un altro segnale che potrebbe far vibrare il cuore dei tifosi. A un commento di Domenico Di Sapia, che lo invitava a tornare sull’isola, Roberto Goveani – presidente dell’Ischia ai tempi della Serie C – ha risposto con toni pieni di nostalgia e sentimento: “Ci sto pensando da alcuni mesi… Ischia rimane per me un ricordo bellissimo, condito dal rimpianto di non aver potuto realizzare ciò che avremmo potuto fare tutti insieme. Ma solo le montagne non si incontrano”.

Parole che sanno di malinconia e di speranza. In fondo, chi ha vissuto l’Ischia non la dimentica più. E se la vittoria di ieri ha regalato tre punti preziosi, forse ha restituito anche qualcosa di più importante: la sensazione che attorno a questa squadra si stia ricompattando un sentimento comune.

Perché a volte il calcio, soprattutto su un’isola come Ischia, non è solo sport: è un legame che resiste al tempo, alle distanze, e perfino alle montagne.