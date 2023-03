La vita di San Giovan Giuseppe della Croce in arte presepiale

In questi giorni di festa, nel cuore del borgo di Ischia Ponte (e più precisamente presso l’ampio salone di ingresso del Seminario) é possibile visitare una mostra molto particolare: la vita di San Giovan Giuseppe della Croce nell’arte presepiale.

Realizzata dai bravissimi artisti dell’associazione Ischitana Amici del Presepe, la mostra narra, attraverso la realizzazione di alcuni dei “momenti” più rappresentativi della vita del nostro “santo dalle cento pezze”, la figura del Santo Patrono dell’isola d’Ischia.

“Questi pezzi sono stati realizzati negli anni – ci racconta Pasquale Di Massa, presidente AIAP – e trovano la loro giusta collocazione qui in questi giorni di festa, di fianco alla riproduzione della splendida processione settembrina. La vita di San Giovan Giuseppe della Croce é ricca di episodi molto importanti e attraverso l’arte presepiale é possibile portarli a conoscenza dei più. Sono tanti gli isolani che affascinati osservano le opere, come anche i turisti che già frequentano la nostra isola.”

Raccontare l’isola di Ischia attraverso l’arte presepiale é alla base dell’associazione AIAP che da sempre realizza i presepi ischitani, vero scrigno di cultura e tradizioni da tramandare alle nuove generazioni.

La mostra sarà ancora visibile per alcuni giorni, affrettatevi!