La visita del prefetto di Napoli. Valentini: “Procida ti conquista a prima vista”

E’ da poco terminato il consiglio comunale straordinario convocato per la visita sull’isola di sua eccellenza Dott. Marco Valentini, Prefetto di Napoli. Lo stesso, giunto da Napoli, è stato accolto sul porto dal Sindaco Dino Ambrosino e dalle autorità militari e hanno raggiunto il municipio di Procida a via Libertà.

L’incontro con i comuni rientra nell’ambito degli incontri istituzionali di conoscenza del territorio e di vicinanza alle comunità locali

Dopo i saluti di rito e i ringraziamenti a nome della comunità da parte del primo cittadino isolano, il Prefetto nel suo intervento ha rimarcato l’importanza della legalità e della sicurezza anche in contesti come la piccola isola del golfo di Napoli. Non sono mancati accenni riguardati altresì le problematiche delle realtà insulari anche dopo l’emergenza covid-19. La visita è stata anche l’occasione per far conoscere al nei prefetto di Napoli, ricordiamo insediato a fine gennaio, poco prima della pandemia, il favoloso incanto del mare del golfo e delle sue isole.

