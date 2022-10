La Virtus Libera ospita il Frosinone C5. Appuntamento domani al Palacasale alle ore 15:30

Il campionato nazionale di serie B in questo week end, metterà a confronto la Virtus Libera Isola D’Ischia ed il Frosinone C5. La compagine di mister Monaco per la prima volta nella sua storia affronta un campionato nazionale e, in queste prime settimane, sta apprendendo le peculiarità della nuova categoria. Domani pomeriggio gli isolani (start al Palacasale alle ore 15:30) potranno confidare anche sul proprio caloroso pubblico per la sfida al Frosinone C5.

Numerose, però, sono le defezioni in casa Virtus Libera Isola D’Ischia: assenti il capitano Enzo Coppa per squalifica, Beneduce, Fondicelli ed i portieri Curci, Migliaccio ed Emanuele Lubrano Lavadera. I problemi per mister Monaco non sono finiti qui perché Moraes e Morgera figurano nell’elenco dei convocati ma non sono al meglio. Mister Monaco, viste le numerose defezioni, ha convocato due giocatori dell’ Under 19: il portiere Arcamone e Sbrogna.

I problemi non mancano, ma gli isolani, come consuetudine, proveranno anche stavolta a gettare il cuore oltre l’ostacolo. I convocati: Arcamone (p), Di Meglio (p), Cuomo, Iacono, Lubrano Lavadera L., Mainolfi, Manieri, Moraes, Morgera, Pereira, Polito, Rossi, Sbrogna, Testa.