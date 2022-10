La Virtus Libera Isola di Ischia ospite del Futsal Celano

Prima trasferta stagionale per la Virtus Libera Isola d’Ischia. La compagine allenata da Monaco domani pomeriggio andrà a far visita al Futsal Celano (orario di inizio 14:30). Gli isolani dovranno fare a meno del talento di Leo Moraes, fermo ai box per infortunio. Assente anche il capitano Enzo Coppa, che, in questo inizio di stagione, sta scontando una squalifica risalente allo scorso campionato. Prima per il portiere Curci. I convocati: Curci (p), Di Meglio (p), Beneduce, Cuomo, Fondicelli, Iacono, Lubrano L., Mainolfi, Manieri, Morgera, Pereira, Polito, Rossi.

Mister Monaco: “Ci siamo preparati bene. Giocheremo contro una squadra molto fisica, che in campo dà l’anima. Noi dovremo essere bravi a fare altrettanto. Avremo qualche defezione, ma chi scenderà in campo dovrà dare il 100%. Per noi è una esperienza nuova e molto bella che ci rende ancora più uniti. Noi lavoriamo per conquistare la salvezza, e stiamo cercando di curare ogni minimo dettaglio. Partiremo venerdì pomeriggio proprio per non lasciare nulla al caso e preparare al meglio l’incontro”