La Virtus Libera in campo per il riscatto, seconda trasferta di fila: c’è l’UniNa C5

Secondo impegno consecutivo lontano dall’isola di Ischia per la Virtus Libera Forio. Domani pomeriggio (oggi per chi legge il giornale), mister Monaco saranno ospiti dell’Unina, formazione ultima in classifica con 4 lunghezze (a pari merito con l’Angri). E’ senza dubbio una gara molto importante per via di una molteplicità di motivi: in primis, la Virtus Libera Forio è reduce da una settimana ad alta intensità ma con emozioni alterne. Nel giro di pochi giorni, capitan Coppa e compagni sono passati dall’euforia, figlia dell’accesso alla prestigiosa Final Four di Coppa, alla sconfitta sul campo della capolista Futsal Guadagno Pack. La sfida di domani sarà utile proprio a comprendere come gli isolani hanno metabolizzato la giostra di emozioni vissute nei giorni scorsi. Senza dubbio la società e mister Monaco si attendono una partita di grande attenzione e determinazione, magari evitando di commettere gli errori compiuti ad inizio mese con l’Angri.

Le news. Tra infortuni e squalifiche, sarà una Virtus Libera decimata quella che domani raggiungerà la struttura “Eurocalcetto” di Agnano per sfidare l’Unina. Tra gli assenti non ci saranno, infatti, Daniele Melise, espulso sette giorni fa, e “Rambo” Polito, entrambi fermati dal Giudice Sportivo per un turno. In infermeria ci sono sempre Costantino Beneduce ed Ale Iacono, i quali continuano a svolgere lavoro differenziato, ma non sono ancora pronti per prendere parte ad un match ufficiale. Non ci sarà neppure Marco Boccanfuso, indisponibile per motivi personali. Problemi anche per i padroni di casa: due squalificati anche in casa Unina, con De Lucia e Piantadosi che non saranno del match. Mister Monaco ha pertanto provato i giocatori a disposizione nel corso di una gara amichevole nel giovedì sera. Ancora una volta sparring partner degli isolani è stata la Futsal Barano dell’ex Diego Di Scala. Per la cronaca la partita è finita 6 a 1. Nel primo tempo, chiuso sul 2 a 0 per la Libera, in gol Buono e Morgera. Nella ripresa ancora foriani in rete con la doppietta di Buono, Caruso e Rossi. Per i baranesi in gol su rigore Di Meglio.

I convocati. Sono nove i convocati di mister Gino Monaco: Curci (p), Schiano (p), Buono, Caruso, Coppa, Cuomo, Mainolfi, Morgera, Rossi.

Diretta Tv. La sfida Unina – Virtus Libera Forio, valida per la 14° giornata del campionato 8terza di ritorno) si giocherà domani pomeriggio, sabato 25 gennaio, con inizio alle ore 15 nella struttura Eurocalcetto di Agnano. La partita sarà ripresa e trasmessa in diretta televisiva ed internet (sia su Facebook che sul sito internet www.nuvola.tv) dall’emittente isolana Nuvola Tv (canale 859 del digitale terrestre).