La Virtus Libera cede di schianto in casa del Futsal Guadagno Pack, finisce 7-2!

La Virtus Libera cede nettamente in casa della capolista. Al Centro Sportivo V.i.d.a. di Marigliano, i foriani sono stati battuti 7-2 dalla forte avversaria. Ancora senza Beneduce e Iacono (da settimane sono ai box per malanni fisici) e con Melise ancora non al top, i biancoverdi sono andati subito sotto in virtù dei gol di Miccola e Pipolo, poi l’espulsione di Melise ha complicato ancora di più i piani, oltre all’autorete che ha mandato il Guadagno Pack al riposo sul triplo vantaggio. Nella ripresa, la doppietta di Pipolo a portato a 5 le segnature dei padroni di casa, poi i gol di Polito e Mainolfi hanno reso meno amaro il bilancio per la Virtus Libera, ulteriormente aggravato dalle segnature di Piccolo e Frallicciardi. Il Futsal Guadagno Pack, quindi, vola a +5 sulla squadra di Gino Monaco, che resta comunque al secondo posto

FUTSAL GAUDAGNO PACK 7

VIRTUS LIBERA 2