La Virtus Libera batte anche il CUS Napoli, è 6-1

La Virtus Libera vince la partitissima del 15° turno del girone B di Serie C2. Il match, che i biancoverdi hanno giocato contro il Cus Napoli – che nel turno precedente aveva sconfitto 11-4 la capolista Futsal Guadagno Pack – è terminato con un netto 6-1. Tre gol per tempo per la squadra di Gino Monaco, che per l’occasione ha ritrovato anche Costantino Beneduce, reduce dall’infortunio (assente ancora solo Ale Iacono). Nel primo tempo, la Virtus Libera è passata in vantaggio con la rete del Professore Rossi, poi la doppietta di Rombo Polito chiude la frazione. Nella ripresa, ecco la marcatura di Melise, poi c’è stata quella ospite di Mazzocchi prima che Cuomo ed ancora Polito chiudessero tutti i conti.

VIRTUS LIBERA 6

CUS NAPOLI 1