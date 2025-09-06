La verità è pur sempre un’opinione. O forse no? | #4WD

Ci sono frasi che, più di altre, inchiodano un’epoca alle proprie ipocrisie. La citazione di Massimo Gramellini sul Corriere.it è una di quelle: mette in scena, con il consueto guizzo di sarcasmo, la disinvoltura con cui una parte consistente della sinistra italiana riesce a trasformare ogni avvenimento in un racconto a propria misura, con una capacità acrobatica che farebbe impallidire i migliori prestigiatori.

Lo schema è collaudato: se un atto di forza, muscolare, di palese arroganza internazionale viene compiuto da un leader che rientra nel pantheon progressista – o, per lo meno, non è inserito nella lista nera del momento – allora l’evento viene prontamente ribattezzato “segnale di pace”, “gesto di distensione”, “manifestazione simbolica di deterrenza”, specialmente se a definirlo tale è un chiarissimo uomo di apparato come Massimo D’Alema.

Basta cambiare i protagonisti, e lo stesso atto si tramuta in un pericoloso rigurgito di fascismo, in un’oscena dimostrazione di potenza, in un insulto alla civiltà.

Se fosse stato Donald Trump – il “Puzzone in Chief”, come lo definisce con pungente ironia Gramellini – a organizzare una parata muscolare di armi e missili per compiacere un gruppo di oligarchi in giacca e cravatta, non un solo commentatore di quella parte avrebbe avuto esitazioni: saremmo stati sommersi da editoriali indignati, condanne morali, inviti alla mobilitazione contro l’ennesima minaccia all’ordine mondiale. Ma poiché la scenografia appartiene ad altri contesti geopolitici, ecco che improvvisamente la realtà si piega: diventa “prospettiva diversa”, “tradizione culturale”, “contesto storico particolare”.

Il meccanismo è sempre quello dell’interpretazione ad usum delphini, per cui la verità non è più qualcosa da riconoscere, bensì da modellare a seconda della convenienza del momento. Un missile non è mai solo un missile: può diventare un gesto d’amore se a lanciarlo è l’alleato giusto, oppure un atto di barbarie se proviene dal nemico di turno. E l’opinione pubblica di riferimento, educata a bere il bicchiere già riempito calpestandone impunemente l’intelligenza pur sopita da tempo, segue senza colpo ferire.

Questa plasticità di giudizio non è un accidente, ma una vera e propria strategia. Perché ammettere la realtà, quando essa rischia di smentire la narrazione? Meglio distorcerla, meglio negarla spudoratamente, meglio cambiare casacca con la stessa disinvoltura con cui si cambia la giacca a seconda della stagione. È un esercizio che richiede una dose notevole di cinismo, ma anche una fede cieca nella memoria corta del pubblico.

Il risultato è che oggi si può assistere a una parata militare sfarzosa e parlare di “dialogo”, domani a un vertice con satrapi maschilisti (per dirla alla Gramellini) e chiamarlo “confronto culturale”, dopodomani a una repressione brutale e liquidarla come “gestione interna”. Tutto, purché non si scalfisca la fragile immagine del proprio campo. Nel frattempo, chi osa sottolineare la contraddizione viene bollato come reazionario, guerrafondaio, complice del nemico.

Eppure, basterebbe un briciolo di onestà intellettuale per ammettere che la realtà non cambia a seconda del tifo. Che la violenza resta violenza, l’arroganza resta arroganza, e la propaganda resta propaganda. Ma ammetterlo significherebbe rinunciare a quel comodo alibi che permette alla sinistra – o a quella sua parte più ideologica – di ergersi ogni volta a custode della morale universale, salvo smentirsi alla prima occasione utile.

Forse è per questo che, leggendo Gramellini, non si sa se ridere o piangere. Ridere, perché l’immagine di questa sinistra trasformista ha davvero qualcosa di comico; piangere, perché nel frattempo a rimetterci è la verità, ridotta a un pupazzo di pezza che chiunque può rivestire secondo la moda del giorno.