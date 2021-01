La verità di Nicola. Il nuovo presidente di Marina del Raggio Verde, Nicola Monti: “da me un contributo di esperienza e memoria per il Porto di Forio”

"In questa fase di grande criticità spero che la mia nomina possa portare quel contributo di esperienza amministrativa e di memoria storica nella tormentata vicenda del porto di Forio. La mia Presidenza in tal senso non sarà il motivo di un gran ritorno sulla scena politica foriana e non sarà un trampolino per una mia candidatura a Sindaco"

Gatano Di Meglio | Nicola Monti, il nuovo presidente del porto di Forio, ci scrive. Una lunga nota nella quale Monti, a cui vanno i nostri auguri per la nomina, illustra i suoi rapporti con il sindaco di Forio, Francesco Del Deo, chiarisce la sua posizione politica e traccia qualche linea per il futuro del porto, di Forio e delle economie collegate alla gestione dell’approdo turistico.

“Gentilissimo Direttore, innanzitutto grazie per la grande attenzione che sempre dedica alla mia persona e alle vicende politiche che in qualche modo mi riguardano.

Nello specifico vorrei chiarire alcuni aspetti emersi nel suo articolo del 22 gennaio inerente la mia nomina a presidente della società Marina del Raggio Verde che gestisce l’approdo turistico di Forio.

Per essere esaustivo è necessario andare indietro di qualche anno, almeno al 2013, in occasione della prima elezione di Francesco Del Deo Sindaco. In quel periodo con la fine dell’amministrazione Regine in ragione di consolidati rapporti con Del Deo decisi di sostenere la sua candidatura e forte delle relazioni sul territorio che ereditavo come assessore uscente supportai la candidatura a consigliere comunale di 2 esponenti politici che risultarono eletti e che ancora oggi appartengono alla maggioranza con incarichi di prestigio.”

I rapporti con il Sindaco Del Deo erano maturati in un contesto completamente estraneo alla vicenda politica foriana e isolana. Antichi rapporti di conoscenza familiare e questioni di natura personale, con reciproche attenzioni di natura privata sono stati alla base delle motivazioni che mi hanno spinto nelle ultime due elezioni a sostenere apertamente la candidatura del Sindaco Del Deo. Nell’ultima tornata elettorale insieme ad un gruppo di giovani appassionati alla politica abbiamo dato vita ad una splendida esperienza concretizzata nella lista Forio Democratica, esperienza culminata anche con l’elezione di un consigliere comunale.

Pur in presenza di un supporto chiaro e trasparente in circa otto anni di amministrazione Del Deo non ho mai rivendicato nessuna visibilità o carica politica, ho avuto la fortuna di potermi dedicare alla mia vita familiare e lavorativa trascurando completamente le vicende politiche foriane ed isolane.

Dopo anni di lontananza dalla vita politica la scelta di rivestire la carica di presidente della Marina del Raggio Verde è per me motivo di grande orgoglio, ma al contrario di quanto si voglia far emergere dalla legittima narrazione giornalistica non assume nessuna caratterizzazione politica.

La mia nomina non servirà al Sindaco Del Deo per bilanciare varie anime della maggioranza ne a trovare un migliore accordo con il vecchio Sindaco di Forio Franco Regine. Anzi credo che sia necessario anche qui ricordare come nell’ultima tornata elettorale le strade politiche tra me e Franco Regine si sono divise. Il vecchio Sindaco preferì optare per la formazione e il sostegno ad una lista sempre nel novero del gruppo di quelle a sostegno di del Deo ma non certo con lo scrivente. Circostanza che non potrà essere smentita da nessuno.

In questa fase di grande criticità spero che la mia nomina possa portare quel contributo di esperienza amministrativa e di memoria storica nella tormentata vicenda del porto di Forio. La mia Presidenza in tal senso non sarà il motivo di un gran ritorno sulla scena politica foriana e non sarà un trampolino per una mia candidatura a Sindaco. In questa fase politica è ben chiaro a tutti che i miei progetti politici non passano per una candidatura alle prossime amministrative a Forio. Inoltre Francesco del Deo ha in più occasioni manifestato la propria volontà di esprimere il futuro candidato sindaco scegliendo tra le file della propria maggioranza e sul punto ben si conosce la determinazione del sindaco su queste iniziative.

In un momento di grande emergenza credo che il compito di ognuno sia quello di essere propositivo, di trovare in ogni momento quello che unisce e non quello che divide. In questo momento il dovere della politica nelle sue varie forme – partiti, giunta, consiglio comunale, movimenti civici, esponenti della società civile e vecchi amministratori è quello di essere responsabili e nel caso di Forio di accompagnare con forza il Sindaco e l’amministrazione alla conclusione del mandato. Concludere le opere già avviate e portare al cantiere quelle in programma, sostenere le tante iniziative in essere e immaginarne di nuove dovrebbe essere il comune denominatore dell’azione politica nei tempi che attraversiamo. Con questo spirito spero fortemente di poter dare ancora una volta un contributo alla crescita della nostra comunità e del nostro territorio.

Colgo l’occasione per ringraziare la sua testata per lo spazio offerto.

Nicola Monti