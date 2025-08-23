La verità del presente

La POLPA E L’OSSO di Francesco Rispoli | Prendila sul serio la vita

ma sul serio a tal punto

che a settant’anni, ad esempio,

pianterai degli ulivi

non perché restino ai tuoi figli

ma perché non crederai alla morte

pur temendola,

e la vita peserà di più sulla bilancia.

Nazim Hikmet, Alla vita, 1987

Un’altra volta è un’altra volta!

Adesso è adesso!

Wim Wenders, Perfect Days, 2023.

«Senti che bel vento, non basta mai il tempo. Domani è un altro giorno, arriverà» (V. Rossi, Un senso, 2004). «Lo sai com’è: domani, domani, domani. Il tempo mantiene sempre il suo ritmo» (Auggie – H. Keitel -, Smoke, W. Wang e P. Auster, 1995).

«P.: Quella vita ch’è una cosa bella, non è la vita che si conosce, ma quella che non si conosce: non la vita passata, ma la futura. Coll’anno nuovo, il caso incomincerà a trattar bene voi e me e tutti gli altri, e si principierà la vita felice. Non è vero?

V.: Speriamo.

P.: Dunque mostratemi l’almanacco più bello …

V.: Ecco, illustrissimo. Cotesto vale trenta soldi.

P.: Ecco trenta soldi.

V.: Grazie, illustrissimo: a rivederla. Almanacchi, almanacchi nuovi; lunari nuovi»

(G. Leopardi, Dialogo tra un passeggere e un venditore di almanacchi, 1832).

E se invece indugiassimo sulle cose consuete? «Per vedere un luogo occorre rivederlo. Il noto e il familiare, continuamente riscoperti e arricchiti, sono la premessa dell’incontro, della seduzione e dell’avventura (…). Il viaggio più affascinante è un ritorno, un’odissea, e i luoghi del percorso consueto, i microcosmi quotidiani attraversati da tanti anni, sono una sfida ulissiaca. “Perché cavalcate per queste terre?” chiede nella famosa ballata di Rilke l’alfiere al marchese che procede al suo fianco. ‘Per ritornare’ risponde l’altro”» (C. Magris, L’infinito viaggiare, 2005).

«Noi non cesseremo l’esplorazione/ E la fine di tutto il nostro esplorare/ Sarà giungere là onde partimmo/ E conoscere il posto per la prima volta» (T. S. Eliot, Quattro quartetti, 1943).

Stringere insieme esperienza e memoria alimenta una capacità di capire e sentire a un tempo, un “pensiero grato”. «La conservazione del passato non è nel presente un ritorno ma l’unica possibilità di un futuro e la pietà verso il passato è la condizione di verità del presente» (E. Paci, Fondamenti di una sintesi filosofica II, 1951).