La “verifica” di Natale | #4WD

E torniamo, dopo un po’ di tempo, a parlare di politica locale, soffermandoci nel Comune di Ischia.

Dalle elezioni dello scorso 12 giugno sono ormai trascorsi centottanta giorni esatti ma la musica all’interno della maggioranza non è affatto cambiata.

Il sindaco Enzo Ferrandino continua a procedere con una giunta priva dell’ultimo assessore ancora nominabile, perché pensa di poter continuare a dettare indisturbato i tempi e i modi della macchina amministrativa tenendo fuori dai giochi i due più scomodi potenti tra i suoi eletti: Antonio Mazzella e Pasquale Balestrieri.

Tutti, non so per quanto ancora, fanno apparentemente finta di niente, ma è chiaro ad altrettanti che il fuoco continua a covare sotto la cenere, anche in un momento in cui sembra proprio che l’attenzione sia rivolta a ben altro. Ma in realtà tutti i contendenti, ciascuno per la propria parte, stanno semplicemente tenendo “’u carro p’a scesa”: Ferrandino si sente fin troppo sicuro di sé e non aspetta altro che un atto di ribellione/insofferenza per ulteriormente ghettizzare i suoi due alleati, da troppo tempo forse già considerati ex tali; questi ultimi, ormai scafati e, soprattutto, scottati dalle esperienze del precedente mandato, stringono i denti pur di non sbottare e offrire l’assist al primo cittadino per relegarli ad un angolino ancora più scomodo.

E intanto c’è chi dice che di qui a poco Enzo dovrà necessariamente fare ricorso almeno a uno dei due per parare il colpo di qualche provvedimento scomodo che scontenterà uno dei più illustri componenti del suo esecutivo. Non mi è dato sapere con esattezza quale sia la pietra dello scandalo che potrebbe provocargli la prima vera tensione di questo secondo mandato, ma sono in tanti a giurare che il prossimo non sarà esattamente un Natale tra i più tranquilli a palazzo. E a quel punto, come si regoleranno i due consiglieri novelli cinesi in attesa lungo la sponda… del Porto? Quale pacco (regalo o meno) porteranno in dono al sindaco che presto potrebbe diventare preda di ben più di una semplice verifica?