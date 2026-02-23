“La Verde Irpinia incontra l’Isola Verde”. Al Telese giornata di analisi sensoriale tra scuola e imprese

Una giornata interamente dedicata alla cultura enogastronomica, alla formazione sul campo e al dialogo tra scuola e imprese del territorio. Giovedì 26 febbraio l’Istituto Professionale di Stato “Vincenzo Telese” di Ischia ospiterà l’iniziativa “La Verde Irpinia incontra l’Isola Verde”, laboratorio di analisi sensoriale rivolto agli studenti dell’indirizzo enogastronomico e dell’ospitalità alberghiera, con la partecipazione di esperti del settore e produttori.

Protagonisti dell’appuntamento saranno l’oleificio Basso e la cantina Villa Raiano, chiamati a presentare e raccontare i propri prodotti di punta in un contesto didattico strutturato che metterà al centro il coinvolgimento diretto degli alunni. L’attività rientra nel percorso formativo dell’istituto e punta a rafforzare le competenze pratiche degli studenti, con particolare attenzione alla conoscenza delle materie prime e alla capacità di analisi sensoriale.

La mattinata prenderà avvio alle 9.30 con l’arrivo dei relatori, accolti da una rappresentanza dell’indirizzo accoglienza turistica coordinata dalla professoressa De Simone. A seguire, intorno alle 10.15, gli studenti coinvolti verranno accompagnati in sala e organizzati secondo le indicazioni didattiche, con un’area specificamente destinata ai minorenni che potranno partecipare all’esperienza di degustazione del vino limitatamente agli aspetti olfattivi e visivi.

Dalle 10.30 alle 12.30 si terrà la presentazione principale e la sessione di analisi sensoriale. Il servizio sarà gestito in una prima fase da alcuni studenti di Sala A sotto il coordinamento del professor Perna e, successivamente, dalla classe quarta Sala A guidata dal professor Massimo De Simone, impegnata in esercitazione pratica anche nelle attività di riordino e preparazione degli spazi per il pomeriggio.

Alle 13 gli studenti saranno riaccompagnati in classe dagli allievi dell’accoglienza turistica, mentre ai relatori verrà offerto un light lunch curato dal professor La Rocca insieme ai suoi alunni impegnati nelle attività di laboratorio.

Nel pomeriggio l’iniziativa si aprirà al territorio e al mondo produttivo. Dalle 14 è previsto l’arrivo di circa venticinque ristoratori e operatori provenienti da Ischia e Procida, accolti dagli studenti selezionati. Dalle 14.30 alle 16.30 si svolgerà una seconda presentazione, analoga a quella del mattino ma rivolta a un pubblico adulto e professionale, con il servizio affidato ancora una volta agli alunni in esercitazione coordinati dal professor De Simone. Due studenti, previa autorizzazione, proseguiranno l’attività fino al termine dei lavori, con uscita posticipata alle 17.

L’iniziativa, promossa dal dirigente scolastico Mario Sironi, si inserisce nel percorso di apertura dell’istituto al tessuto economico e produttivo del territorio e mira a consolidare il legame tra formazione e professione, offrendo agli studenti un’esperienza concreta di confronto con aziende e operatori del settore enogastronomico. Un’occasione che unisce didattica, promozione delle eccellenze e valorizzazione delle competenze, nel segno dell’incontro tra l’Irpinia e l’isola d’Ischia.