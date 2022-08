La vendetta di Fulvio. Martusciello esclude De Siano. E’ rottura con Taiani e Ronzulli

Fulvio Martusciello ha completato la sua vendetta: si è preso il partito e ha fatto fuori tutti i berlusconiani di Forza Italia: in primis Domenico De Siano. Per il senatore azzurro, infatti, in questo tornata elettorale – al netto di qualche colpo di scena delle prossime ore – non c’è spazio.

Domenico De Siano, coordinatore campano del partito di Berlusconi un mese fa aveva ceduto lo scettro da coordinatore con l’accordo di un elezione garantita e di un seggio sicuro al voto del 25 settembre. Ma De Siano non aveva fatto i conti con l’odio politico di Fulvio Martusciello e con la nuova Forza Italia a trazione Tajani-Ronzulli. Quando mandano poche ore alla presentazione delle liste, De Siano non è iscritto in un nessun collegio della Campania ed è escluso insieme con gli uscenti Sarro e Pentangelo che correvano alla Camera.

Un colpo di scena che cambierà le sorti di Forza Italia dalle nostre parti e che, sicuramente, farà ancora parlare. Per Domenico De Siano, questa, forse, è la sconfitta più amara da accettare e più amara da digerire.

Non è come la poltrona da sindaco di Lacco Ameno che gli è stata negata, comunque, dal voto del popolo. Questa porta gli è stata chiusa dai suoi e, volendo, è figlia di qualche ingenuità tattica dei mesi scorsi. Lasciare il partito nelle mani di Martusciello prima della presentazione delle liste è stata la caporetto per il senatore di Lacco Ameno.

Ma le prossime ore saranno di questa strana campagna elettorale per le politiche saranno piene di colpi di scena e non escluso che questo scenario possa cambiare. Quello che sembra certo, nel frattempo, è che Taiani, Berlusconi e Fascina sono in nomi che occuperanno le prime posizioni dei vari listini. Dietro di loro, stando a quanto racconta AdnKronos un nutrito gruppo di donne new entry sia di Forza Italia sia della politica.