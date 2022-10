La “vacatio parochi” e i due Carlo dalla stessa parte | #4WD

Daily 4ward di Davide Conte del 8 ottobre 2022

Oggi non ci sarà alcuna cerimonia di passaggio di consegne in quel di Sant’Antonio! Com’è noto, i tanto vituperati Frati Minori hanno ufficialmente rinunciato alla Parrocchia concessa loro dal pressoché invisibile Vescovo d’Ischia, esimendosi in tal modo da colmare il vuoto creato dalla sostituzione (oggi divenuta, di fatto, semplice rimozione) di Don Carlo Candido che continuerà sine die.

Una presa di posizione ammirevole, che cancella dalla migliore tradizione dei Francescani partenopei l’ingrata onta di un complotto mirato ad acquisire potere sul territorio attraverso la nomina di un “loro” parroco e il trasferimento della sede presso la “loro” Chiesa. E al tempo stesso, impartisce una lezione di altissima caratura a tutti coloro i quali, tra i fedelissimi dell’ormai ex parroco, si erano abbandonati alle più bieche congetture sulle cause della vicenda, pronti com’erano a boicottare con metodi indegni il parroco incoming.

Chi conosce Padre Mario Lauro, già di suo destinato ad Ischia per il prossimo triennio, sa bene che tra i suoi difetti (che ha come ciascun essere umano, sia chiaro) non esiste di certo la sete di potere e il carrierismo e lo ha dimostrato oggi, ancora una volta, rispondendo con totale obbedienza alle disposizioni del suo superiore. E chissà che non sia stato proprio lui ad ispirargli il provvedimento…

Quando Mario, tre anni fa, fu trasferito da Ischia a Portici, la comunità di Sant’Antonio che gli era legatissima, per quanto ne fosse turbata e dispiaciuta, non si lasciò certo andare a certe forme di isterismo pseudo-religioso che, invece, hanno trovato casa a Ischia Ponte tra i seguaci di Don Carlo Candido e che sin dal primo momento sono state malcelate dietro il motto “non per il parroco, ma per la parrocchia”.

Oggi sono proprio i due Carlo ad uscire di scena da vincitori: il “Candido”, che di certo non tornerà al Ponte ma avrà ben altro da fare con le sue indiscutibili capacità, e il “d’Amodio”, padre provinciale dei Frati Minori, che ha finalmente posto la parola fine ad ogni stupida, localistica illazione sul conto dell’Ordine.