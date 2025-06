La tuttologia bellica nell’era autoreferenziale | #4WD

La “tuttologia” imperante da quando l’avvento di internet, della consulenza gratuita dei motori di ricerca e della più recente intelligenza artificiale hanno portato ai massimi livelli di autoreferenzialità la cultura e l’informazione oggettiva, si è riversata impietosamente anche nei commenti e nelle considerazioni in merito alle guerre in corso, assecondando il mainstream sulla penosa parzialità con cui si parla continuamente delle guerre “interessanti” (Ucraina e Medio Oriente), ignorandone almeno altre cinquanta non meno sanguinose e durevoli in giro per il mondo e creando una serie di esperti self-made che dall’alto della loro tastiera impartiscono lezioni di strategia e diplomazia.Siamo immersi in un mondo iperconnesso, ma la connessione non ha generato consapevolezza collettiva. Ha, piuttosto, moltiplicato le voci, livellandole in un frastuono dove ogni opinione, per quanto superficiale, trova spazio e conferme. E così, il dibattito sulla guerra si è trasformato in una gara tra tifoserie ideologiche. Palestinesi, israeliani, ucraini, russi, iraniani, americani, europei: tutto è polarizzato, tutto si riduce a “stare da una parte”, come se la comprensione fosse incompatibile con la complessità.Manca del tutto, invece, una riflessione più alta, più ampia e universale: perché si continua a combattere? Perché, nel 2025, con le risorse tecnologiche e culturali a disposizione, l’umanità non è ancora riuscita a trovare strumenti di convivenza che prescindano dall’annientamento del nemico?La guerra, anziché diventare un residuo del passato, è divenuta un fenomeno endemico, normalizzato. Dai Balcani allo Yemen, dal Sudan al Myanmar, la mappa del pianeta è costellata di conflitti che si protraggono nell’indifferenza generale. Solo quelli che coinvolgono equilibri geopolitici occidentali ricevono attenzione mediatica. Gli altri, le “guerre di serie B”, affondano nel silenzio, cancellate da un algoritmo che non le ritiene “notiziabili”.In questo scenario, è inquietante osservare come il dibattito pubblico sia in realtà un gioco di specchi: non si parla delle guerre, ma di cosa pensare delle guerre. Le opinioni diventano prodotti da esibire, marchi identitari, slogan da sfoggiare più che idee da argomentare. Le piattaforme digitali favoriscono questo processo, premiando chi urla più forte e semplifica di più, non chi approfondisce.Ma semplificare la guerra è tradirne la gravità. Nessun conflitto nasce per caso, e nessuno si risolve con il tifo. Esistono cause profonde, storiche, economiche, culturali, spesso ignorate da chi si limita a sostenere o condannare con superficialità. Eppure, ci si accapiglia per difendere o attaccare leader come Netanyahu, Trump o Putin, come se fossero i protagonisti di una serie TV, e non i rappresentanti (o i sintomi) di un sistema internazionale in crisi strutturale.Il vero dramma, quindi, è l’incapacità collettiva di porsi la domanda fondamentale: perché la guerra è ancora considerata un’opzione, e anzi, un’opzione legittima, praticabile, persino inevitabile?La risposta non è semplice, ma una parte della colpa ricade proprio sulla cultura diffusa dalla tuttologia digitale. Invece di promuovere empatia e conoscenza, l’iper-informazione produce appiattimento. Non ci si informa per comprendere, ma per confermare ciò che già si pensa. E così, mentre il mondo brucia in cinquanta angoli dimenticati, mentre nuove generazioni crescono in campi profughi e città distrutte, noi discutiamo online di chi abbia più torto o ragione, come se fosse una questione di classifica morale. Perdiamo il punto centrale: la guerra, tutta la guerra, è una sconfitta dell’intelligenza umana. E in un’epoca in cui l’intelligenza artificiale cresce di giorno in giorno, è ironico – e tragico – che quella naturale si arrenda ancora così facilmente alla logica della violenza.