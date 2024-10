La trasformazione decisa dalla Giunta. Lacco, contratto full time nell’Ufficio di Staff

Per la collaboratrice assunta nell’Ufficio di Staff di Giacomo Pascale arriva la trasformazione del contratto da part-time a full-time.

L’assunzione di una unità a tempo determinato (trattandosi di compiti strettamente legati al mandato sindacale) era già prevista nel fabbisogno del personale per il triennio 2023/2025. Avendo l’Amministrazione comunale evidenziato «difficoltà funzionali derivanti all’organizzazione interna dell’Ufficio di informazione turistica oltre che del Museo Archeologico di Pithecuase e la necessità di assicurare la piena e completa funzionalità dell’Ufficio alle dirette dipendenze del Sindaco per garantire il conseguimento delle linee programmatiche di mandato e il conseguimento degli obiettivi gestionali con particolare riferimento alla riqualificazione dell’offerta turistico-culturale, alla valorizzazione e comunicazione dell’incommensurabile patrimonio storico, archeologico e paesaggistico locale ed al rilancio della promozione turistica del Comune di Lacco Ameno».

Esigenza poi ribadita. Infatti con la delibera di Giunta di marzo scorso che ha approvato il PIAO 2024-2026 e il correlato piano del fabbisogno del personale per il triennio 2024/2026 è stata confermata, tra l’altro, «per l’anno 2024 anche l’assunzione di n. 1 unità di personale con profilo di Istruttore Amministrativo nell’ambito dell’Ufficio di Staff con contratto di lavoro a tempo determinato fino al 31.12.2024 e a tempo parziale al 66,67%, mediante proroga del personale già in servizio».

Sta di fatto che le successive deliberazioni di agosto e settembre hanno previsto la trasformazione del contratto già in essere da part time in full time, ovvero da 24 a 36 ore settimanali. Con ovvio conseguente incremento dello stipendio.

La responsabile del I Settore avv. Lucrezia Galano, in qualità di competente alle risorse umane, ha dunque provveduto ad attuare quanto deciso dall’Amministrazione comunale. Nella determina si dà atto che «nell’Ufficio di staff del Sindaco risulta attualmente in servizio la dipendente Concetta Iasevoli, nominata collaboratrice nell’ambito dell’Ufficio di Staff a supporto del Sindaco, della Giunta Municipale e degli Assessori con contratto a tempo determinato e part time per 24 ore settimanali, con inquadramento nel profilo di Istruttore Amministrativo (Ex Cat. C) sino al 31.12.2024».

Il contratto a tempo pieno avrà decorrenza dal 1 ottobre. Attestando che «la trasformazione in argomento è funzionale all’esigenza dell’Ente e, pertanto, è stata programmata dallo stesso Ente per implementare la funzionalità del Servizio di Staff».

Formalizzata la trasformazione si conferma la durata dell’assunzione fino al 31.12.2024, ma «salvo proroga e per un periodo non eccedente la durata del mandato sindacale».