La tragedia sfiorata del portellone del Driade: salvi per miracolo Luciano e Giuliano

La nave Driade, come vi abbiamo raccontato, partita da Napoli alle 6, non è riuscita a sbarcare i passeggeri e i veicoli imbarcati sulla terraferma a causa di un guasto al portellone. Dopo diversi minuti di attesa si è deciso di far sbarcare da una porta laterale i passeggeri e per consentire tale manovra la nave si è affiancata alla banchina.

Nel frattempo una piccola imbarcazione spazzamare si è avvicinata al traghetto per ormeggiarsi alla banchina dove si trova l’impianto di rifornimento carburante quando all’improvviso il portellone della nave si è sganciato e una pesante catena, che serve a sostenerlo, si è staccata colpendo come una frusta la prua del piccolo spazzamare che ha ondeggiato violentemente senza affondare.

A bordo dell’imbarcazione c’erano due persone, illese anche se comprensibilmente molto spaventate; mentre lo spazzamare, un catamarano di vetroresina di 5 metri circa di lunghezza, che stava per uscire in mare per il turno di lavoro, ha subito invece diversi danni ed è stato issato sulla banchina per impedirne l’affondamento.