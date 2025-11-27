La tragedia di Casamicciola, il ricordo e lo Stato. Il messaggio del Prefetto Di Bari

Ieri Casamicciola ha ricordato. Non con i toni dell’enfasi, non con la retorica dei calendari, ma con quel silenzio denso che appartiene solo alle ferite vere. Nel giorno del terzo anniversario della frana del 26 novembre 2022, che strappò dodici vite e cambiò per sempre il volto del paese e dell’intera isola, anche lo Stato ha scelto il registro basso e il passo lento.

Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha affidato il suo pensiero a un messaggio che non si limita alla partecipazione formale, ma si muove sul terreno della memoria civile. Un testo che non aggiunge rumore, ma prova ad abitare il silenzio: «Sono trascorsi tre anni dalla tragica vicenda che oggi ricordiamo e il primo pensiero non può non andare alle vittime di quella catastrofe verso le quali appare doveroso osservare qualche istante di silenzio. Un silenzio che ha il volto di chi abbiamo perduto ed il respiro di una comunità ancora scioccata da quello che è accaduto».

Il Prefetto non parte dai numeri, parte dai volti. E quel silenzio evocato non è una formula, ma il punto di contatto tra istituzione e comunità, tra chi rappresenta lo Stato e chi vive ogni giorno il peso di una perdita che non si archivia: «Il ricordo di quella tragedia di tre anni fa deve essere rafforzato da un sentimento unico e solidale che accomuna questa comunità. Una comunità che sin da subito ha mostrato di avere una forte resilienza e un desiderio di rinascita. Il nostro ricordare, lungo tre anni, rappresenta per noi una scelta rassicurante, nella misura in cui il passato dà senso al presente. È doveroso, oggi, raggiungervi con un messaggio di partecipe vicinanza, di rispetto profondo e di sincera condivisione di un momento che, anche a distanza di tre anni, conserva tutta la sua intensità emotiva e il suo significato civile».

C’è il riconoscimento di una ferita ancora aperta, mai banalizzata dal tempo. E poi il richiamo collettivo: «Il 26 novembre 2022 rimane una data scolpita nella memoria collettiva, non solo di chi ha vissuto direttamente quei drammatici momenti, ma dell’intera comunità campana e nazionale. In quella notte, una frana ha interrotto in modo improvviso e doloroso dodici vite. Dodici storie, dodici esistenze piene di affetti, progetti, sogni. Persone che amavano la propria terra, che vi avevano costruito una casa, una famiglia, una quotidianità fatta di piccoli gesti e grandi speranze. Oggi, nel silenzio del ricordo, vogliamo onorarle una per una, non come cifre di una statistica, ma come individui unici, irripetibili. E vogliamo farlo con rispetto, con pudore, con quella sacralità che il dolore merita. Perché il lutto non si supera mai del tutto. Si trasforma, si fa memoria, si fa impegno, ma resta, nel cuore di chi ha amato, una presenza silenziosa e costante».

È forse il passaggio più intimo del messaggio, quello che riconosce ciò che nessuna cerimonia può cancellare: l’assenza che resta: «A tre anni di distanza, guardiamo a Casamicciola con ammirazione. Perché questa comunità non si è arresa al dolore. Ha saputo reagire con coraggio, con coesione, con una straordinaria capacità di rialzarsi pur portando dentro di sé una ferita profonda. Ha trovato forza nella solidarietà reciproca, nel sostegno delle istituzioni, nel lavoro paziente di tanti, vigili del fuoco, forze dell’ordine, personale sanitario, volontari, tecnici, amministratori locali, che in quei giorni e nei mesi successivi hanno dato prova di abnegazione, competenza e umanità. In questi anni, grazie anche all’impegno congiunto dello Stato, della Regione, della Città Metropolitana e dei Comuni, sono stati realizzati interventi importanti per la messa in sicurezza del territorio. Si è lavorato per rendere più solida la rete della protezione civile, per accorciare i tempi della risposta, per migliorare la qualità delle informazioni fornite ai cittadini in caso di allerta».

Ma non c’è autocompiacimento. Subito dopo arriva il richiamo alla responsabilità culturale: «Ma al di là dei dati e delle opere, ciò che più conta è il cambiamento interiore. Una maggiore consapevolezza collettiva, una nuova attenzione verso i segnali del territorio, un senso più maturo di responsabilità condivisa. Perché la sicurezza non è solo una questione di ingegneria o di norme. È anzitutto una questione di cultura, di rispetto per l’ambiente, per la vita, per il domani dei nostri figli. Vorrei rivolgere, in particolare, un pensiero commosso alle famiglie delle vittime. So che nessuna parola potrà mai colmare il vuoto lasciato da chi non c’è più. Eppure, vorrei che sapeste quanto il vostro esempio, di dignità, di forza interiore, di capacità di trasformare il dolore in testimonianza, ha toccato profondamente chi ha avuto la grazia di ascoltarvi, di camminare al vostro fianco, di imparare da voi. Grazie per aver continuato a vivere con coraggio, per aver scelto, nonostante tutto, la luce».

«Casamicciola è un luogo di straordinaria bellezza. Un lembo di terra sospeso tra mare e montagna, ricco di storia, di tradizioni, di calore umano. Eppure questa bellezza, come quella di tanti luoghi del nostro Paese, è fragile, non per debolezza, ma per la sua stessa natura viva, pulsante, geologicamente attiva. Custodirla richiede vigilanza costante, ma anche amore. Un amore che si traduce in scelte sagge, in ascolto, in pazienza, in progettualità condivisa. Oggi, mentre le campane di Casamicciola suoneranno a lutto, mentre i volti dei dodici angeli saranno nuovamente ricordati uno a uno, vorrei che quel suono non fosse solo un monito al dolore, ma anche un invito alla speranza. Perché la memoria, quando è viva e partecipata, non trattiene nel passato, ma proietta nel futuro. Ci ricorda che ogni vita è un dono, che ogni comunità ha il dovere di proteggere chi ne fa parte, che ogni gesto di cura, grande o piccolo, ha un valore immenso».

E quando le campane hanno suonato davvero, ieri, quel messaggio non è rimasto carta. È diventato parte del rumore sordo della memoria, quello che a Casamicciola non è mai solo cerimonia, ma continua lotta contro l’oblio e contro l’abitudine. Qui la voce dello Stato non ha coperto quella della comunità. Si è limitata, nel modo più rispettoso possibile, a camminarle accanto.