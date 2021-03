La tragedia della Secca delle Formiche, il pm chiede due condanne e un’assoluzione

Paolo Mosè | Con la requisitoria del pubblico ministero Francesca De Renzis si è ormai alla fine del processo, con una richiesta di due condanne ed un’assoluzione. Condanna a due anni e sei mesi per Eduardo Ruspantini e due anni per Ornella Girosi, assoluzione per l’altro istruttore Francesco De Luca. Con un colpo di scena avvenuto dopo che alcune parti civili hanno preso la parola per sostenere la responsabilità di tutti gli imputati. A quel punto il pubblico ministero aveva chiesto di modificare una delle sue richieste di condanna, che erano per entrambi gli imputati a due anni. Innalzando di sei mesi per il solo Ruspantini. Per l’accusa è confermata la responsabilità per l’omicidio colposo per la morte della giovane Lara e dell’istruttore che l’accompagnava sulla Secca delle Formiche, Antonio Emanato. Una tragedia proprio nel canale tra Ischia e Procida e in particolare nell’ambito dell’Area Marina Protetta “Regno di Nettuno”. Avvenuta il 13 agosto del 2017. Un anno stramaledetto, perché pochi giorni dopo si manifestava con tutta la sua irruenza la scossa tellurica nel comune di Casamicciola, che provocava due morti, diversi feriti ma soprattutto danni significativi e strutturali a moltissime abitazioni in località Maio a Casamicciola e Fango a Lacco Ameno. Una estate che si ricorderà negli annali della nostra storia.

Il pubblico ministero De Renzis ha cercato di convincere che le indagini che sono state svolte dal suo ufficio in stretta collaborazione con gli organi della Capitaneria di Porto di Ischia e Procida hanno trovato piena corrispondenza in sede dibattimentale. I testimoni che sono stati escussi, in particolare gli ufficiali della polizia giudiziaria e i consulenti chiamati dall’accusa, hanno pienamente confermato che vi è stata negligenza, imperizia e imprudenza. Soprattutto nell’immergersi in quel modo e senza le dovute precauzioni con una ragazza che non aveva quell’esperienza necessaria per poter raggiungere la Secca delle Formiche, entrare all’interno di una grotta che man mano si restringeva sempre più, rendendo difficile ritornare all’uscita. Il pubblico ministero ha battuto molto su alcuni aspetti, uno in particolare. Cioè quello che il diving di Baia era di fatto responsabile delle immersioni, che gli imputati avrebbero dovuto porre in essere una serie di controlli, coinvolgere prima della partenza e al momento dell’arrivo nel Canale di Procida la povera Lara e lo stesso Emanato. E non consentire che si ponessero in essere due “missioni” distinte: una che prevedeva Lara ed Emanato, che iniziavano la discesa per conto loro, e l’altra organizzata dal diving con i propri aspiranti sub. L’aspetto successivo su cui ha puntato molto il magistrato, è che non vi erano tutte le autorizzazioni previste, che non venivano predisposti tutti quei sistemi di sicurezza e non ultimo che l’Emanato non possedeva più il patentino di istruttore e questo avrebbe dovuto indurre in particolar modo il Ruspantini a cautelarsi e a seguire personalmente ogni attività sotto il livello dell’acqua.

BRIEFING SENZA EMANATO

Una requisitoria che ha spaziato da un punto all’altro, non seguendo sempre una scaletta cronologica per incastrare i vari tasselli e rendere probabilmente più efficace la tesi accusatoria. Ma nella sostanza, però, il magistrato per quanto è di propria competenza, ha posto all’attenzione del giudice tutta una serie di elementi valutativi che per il sostituto sono prova schiacciante della colpevolezza di almeno due dei tre imputati. Ricordando che «in questi tipi di spedizione è necessario che ognuno abbia un brevetto che lo autorizzi a svolgere il ruolo di istruttore, e questo aspetto è ancor più marcato con la presenza di minori.

E dall’analisi che ne è stata fatta dei brevetti, in alcuni casi non era neanche adeguato. Dalle indagini che abbiamo svolto e che hanno trovato immediata conferma nel processo, che il diving di Baia e i suoi soci e rappresentanti hanno violato il regolamento che disciplina l’utilizzo dell’Area Marina Protetta “Regno di Nettuno”».

Ed ancora, tornando ad un attimo prima che giungessero sul luogo ove si sono tuffati in mare, ha ricordato che «prima di imbarcarsi era stato organizzato un briefing e in quell’incontro l’Emanato non ha partecipato. Come dubbi emergono sulla sottoscrizione dell’atto liberatorio che viene fatto per stabilire con certezza di chi sono le responsabilità, eventuali. E l’Emanato non è stato neanche coinvolto nel briefing che venne organizzato sul gommone prima che iniziassero le immersioni. E ciò sta a significare in modo tangibile che ciò che è accaduto quella mattina di fatto coinvolge appieno il diving di Baia e costituisce una evidente responsabilità diretta degli istruttori e di chi l’aveva organizzata».

LE IMMAGINI NELLA GROTTA

I regolamenti che sono stati approvati dagli organi competenti, ed in particolare le direttive della Capitaneria di Porto, stabiliscono come debbono avvenire le immersioni, quali precauzioni debbono adottare onde evitare pericoli nascosti che nel fondale possono appalesarsi in qualsiasi momento e sulle attrezzature che bisogna indossare. E’ proprio su quest’ultimo aspetto che il pubblico ministero ha richiesto l’attenzione del tribunale: «E’ un aspetto importante su ciò che la ragazza ebbe ad indossare e di colui che l’accompagnava, vale a dire l’Emanato. La nostra attenzione si è soffermata durante le indagini e che poi si è riversata nel processo, sulla disponibilità di ossigeno delle bombole che indossavano i due. Ciò ci ha fatto scoprire che vi era un tempo variabile tra i 52 e i 55 minuti complessivi durante l’immersione. Ma oltre a ciò abbiamo trovato conferma che Lara nella discesa appariva insicura e appesantita. E tornando all’ossigeno, dopo 22 minuti di immersione la lancetta della bombola segnava 100 bar. Dopo 36 minuti di immersione la capacità delle bombole consentiva di avere una riserva di ossigeno pari a poco più di 16 minuti.

E questo veniva riscontrato prima che entrasse nella grotta. E si badi che in quel momento ella si trovava sola. Una situazione non certamente idonea, perché in quel tipo di ambiente è necessaria la presenza di un sub esperto che molto probabilmente avrebbe evitato che Lara entrasse in quel cunicolo che andava sempre più a restringersi. Dopo entrava anche Emanato. Si vede dalla telecamera che avevano con sé che si scambiarono un cenno per dire che tutto era in regola, che nulla ostava l’attività. I problemi si sono manifestati allorquando hanno cercato di ruotare su se stessi per uscire dalla grotta ed è stato in quel momento che si è innescato per così dire l’incidente. Il movimento dei corpi ha smosso dal fondale la sabbia, che ha di fatto peggiorato la visuale. Non si vedeva più nulla. La testimonianza sono le immagini registrate dalla telecamera. Si udivano movimenti alquanto bruschi, un tentativo forse di trovare la via di uscita».

LE RESPONSABILITA’ DEL DIVING

Tutto si gioca sulle condotte specifiche contestate dallo stesso pubblico ministero De Renzis che ha anche coordinato le indagini e che ha confezionato il capo d’imputazione, riportando la parte più significativa che riguarda le singole posizioni: «Ruspantini Edoardo, quale socio del Diving sopra indicato. nonché istruttore subacqueo, unitamente a Girosi Ornella e a De Luca Francesco, quali istruttori e collaboratori del suddetto Diving, procedendo ad organizzare un’immersione subacquea guidata con autorespiratore, di cui erano responsabili, presso il sito sommerso denominato “Secca delle Formiche” nel canale di Ischia, ricompreso all’interno dell’area marina protetta “Regno di Nettuno”, immersione alla quale partecipavano come clienti, in virtù del contratto di servizi Diving sottoscritto in data 13.8.17, anche Emanato Antonio e Scamardella Lara, di anni 13; omettendo di informarsi sul tipo e grado di addestramento della Scamardella, la quale non era in possesso del brevetto “Junior Scuba Diver”, previsto per i minori della sua età, né di altro brevetto per l’effettuazione di attività di immersione con autorespiratore e che aveva partecipato, insieme ad Emanato Antonio, solo ad altre due immersioni, nell’anno 2015, antecedenti a quella in esame, effettuate in “acque libere”, in prossimità della riva ed a pochi metri di profondità; in violazione dell’art. 3 n. 4 dell’ordinanza n. 13/2013 dell’Ufficio circondariale marittimo di Procida – Guardia Costiera, consentendo a Scamardella Lara di partecipare alla suddetta immersione, pur non essendo la stessa in possesso di alcun brevetto, omettendo altresì di far partecipare, Scamardella Lara ed Emanato Antonio, al briefing informativo preliminare, volto ad illustrare ai partecipanti, a fini di sicurezza, le regole, le modalità e le tecniche dell’attività di immersione programmata, nonché le caratteristiche del sito ove la stessa doveva svolgersi, nonché, in violazione della medesima disposizione su indicata, consentendo, e comunque non impedendo, pur essendo responsabili dell’immersione e della sicurezza dei soggetti partecipanti alla stessa, che Scamardella Lara ed Emanato Antonio (il quale era in possesso di brevetto di istruttore subacqueo scaduto da oltre un anno e che comunque non era autorizzato ad esercitare attività addestrativa ai fini del conseguimento di brevetti), – che erano a tutti gli effetti partecipanti all’escursione come clienti del Diving Subaia, e dunque sotto la diretta responsabilità di Ruspantini, Girosi e De Luca – si immergessero da soli e senza essere accompagnati da un istruttore autorizzato, mentre Girosi Ornella si immergeva guidando altro gruppo di clienti del Diving partecipanti all’immersione, e seguendo un diverso percorso, e Ruspantini e De Luca rimanevano sull’imbarcazione di appoggio».

DISPOSIZIONI VIOLATE

Ed è stato proprio in quel momento che Emanato, vista la situazione particolare e di difficile soluzione e per la mancanza di ossigeno per la ragazza, consegnava le sue bombole nel tentativo di salvarla. Ed è a questo punto che il pubblico ministero mostra tutta la propria convinzione della responsabilità di almeno alcuni degli imputati, senza riferire apertamente nei confronti di chi: «E’ chiaro che siamo in presenza di una responsabilità degli imputati e ciò emerge in modo chiaro e lampante anche da ciò che hanno riferito i consulenti della difesa, allorquando hanno dovuto ammettere che vi era una mancanza di autorizzazione da parte dell’Ente che gestisce l’Area Marina Protetta. Vi è una responsabilità del Ruspantini e degli istruttori. Lui si sarebbe dovuto immergere per assicurarsi di come si stessero svolgendo le immersioni.

Invece non conosceva nulla di Lara e avrebbe dovuto sapere che Emanato non aveva più alcuna autorizzazione a seguire la giovane, non avendo più il patentino. Non avendo più quel titolo necessario, il diving e quindi il Ruspantini non avrebbe dovuto rendersi disponibile al passaggio in barca. E sol perché vi sono rigide disposizioni che regolano le escursioni per praticanti sub, che in questo caso specifico sono state più volte disattese».

E il sostituto procuratore De Renzis le elenca minuziosamente una ad una. Passando dalle circolari che vengono emanate dalle varie Capitanerie di Porto alle direttive ministeriali e finanche a quelle della Comunità Europea. Non tralasciando ciò che è stato stabilito dal “Regno di Nettuno”. E ancora a rimarcare che «questo tipo di immersione è avvenuto sotto la diretta responsabilità del diving di Baia, perché Emanato non aveva più la qualifica professionale per farlo. Hanno lasciato una bambina di 13 anni a se stessa, come hanno lasciato solo Emanato».

Questo è l’attacco più diretto e frontale che il magistrato ha fatto direttamente ad alcuni degli imputati. Ed ha preso spunto da ciò che la difesa ha sostenuto per sollevare da ogni responsabilità i propri assistiti. Dicendo sostanzialmente: «Non è condivisibile la tesi secondo la quale la difesa ha riferito che Lara fosse interamente a carico e sotto la responsabilità di Emanato. Non è così. Tutto ciò che è avvenuto durante quella giornata ricade sul diving».

Due ore abbondanti per cercare di convincere il tribunale sulla genuinità delle prove poste all’esame del giudice. Un lavoro durato oltre tre anni dai fatti.

Gli stessi concetti sono stati sviscerati dalle parti civili. Ora si attende la replica delle difese, che saranno altrettanto dure e significative, ma bisogna vedere quale sarà la portata delle osservazioni per ribaltare una richiesta di due condanne su tre.