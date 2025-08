La tragedia del Vatoliere. Il grido di Mamma Anna: “Mariano non è morto in un incidente, è stato abbandonato sull’asfalto”

Non è stata una tragica fatalità. Non è stata una distrazione. Mariano Feliciello, 26 anni, è morto per evitare un pedone che gli ha tagliato la strada all’improvviso e che, subito dopo lo schianto, si è allontanato senza nemmeno fermarsi. È questa la ricostruzione ormai confermata da testimonianze dirette raccolte sul posto e dalla famiglia stessa, che oggi chiede con forza giustizia, verità e responsabilità.

Era sabato 20 luglio, intorno alle 13.30, quando Mariano, in sella al suo scooter, percorreva via Regina Elena, lungo il rettilineo che dalla rotonda di Piedimonte conduce al semaforo dei Maronti. Viaggiava a velocità regolare, in pieno controllo del mezzo, quando un uomo anziano, sbucato improvvisamente da un terreno laterale, ha attraversato la strada. Mariano, per non travolgerlo, ha effettuato una manovra istintiva e disperata: ha sterzato bruscamente e ha perso l’equilibrio. Lo schianto contro un muretto sul lato sinistro della carreggiata è stato violentissimo.

Subito soccorso da passanti e da un infermiere fuori servizio, il giovane è stato trasportato in codice rosso al Rizzoli di Lacco Ameno. A prendere in carico Mariano Feliciello, nelle ore immediatamente successive al violento impatto, è stata l’equipe chirurgica dell’ospedale Rizzoli di Lacco Ameno, composta dai dottori Mimmo Loffredo, Marco Campione e Michele Cornacchia, che hanno eseguito un delicato intervento per bloccare una massiccia emorragia interna e rimuovere il rene destro, irrimediabilmente compromesso.

Il giovane presentava inoltre gravi contusioni polmonari e un’estesa emorragia cerebrale. A seguire il paziente nella fase post-operatoria e nella delicata gestione delle funzioni vitali è stata l’equipe di Rianimazione composta dai dottori Tommaselli, Striano e Verde, che hanno operato per stabilizzarne le condizioni in vista del trasferimento all’Ospedale del Mare di Napoli dove è deceduto nel tardo pomeriggio dello stesso giorno.

Il pedone, colui che ha inconsapevolmente innescato la tragedia, non si è mai fermato. È fuggito, lasciando Mariano sull’asfalto, agonizzante. A denunciarlo pubblicamente, con parole cariche di dolore e dignità, è la madre del ragazzo, Anna Buono, che rompe il silenzio e chiede giustizia: «Nostro figlio non è morto per un incidente stradale. Non correva. È stato ucciso da un uomo che si è lanciato in strada e poi è scappato senza nemmeno prestare soccorso» si legge forte e chiaro nel post diffuso dalla mamma sul profilo facebook.

Le forze dell’ordine stanno lavorando alla ricostruzione completa della dinamica e all’identificazione dell’uomo che ha attraversato la strada. Gli inquirenti hanno già raccolto testimonianze preziose e, in questa fase preliminare, è fondamentale preservare ogni elemento utile a fare piena luce sui fatti.

Per tutelare i diritti della vittima e affermare con forza la verità, la famiglia Feliciello si è affidata agli avvocati Nicola Albano e Giuliano Di Meglio, entrambi del Foro di Ischia, affinché possano seguire passo dopo passo ogni fase dell’inchiesta. I due legali hanno già partecipato al conferimento dell’incarico al perito nominato per l’autopsia, che si è svolta mercoledì pomeriggio presso la sala mortuaria dell’Ospedale II Policlinico di Napoli.

L’obiettivo, chiariscono i familiari attraverso i loro legali, è uno solo: fare emergere tutta la verità, dare un nome e un volto a chi ha abbandonato Mariano sull’asfalto e assicurarsi che nulla venga insabbiato o archiviato come semplice fatalità. La battaglia per la giustizia è appena cominciata.

Oggi pomeriggio i funerali nel piazzale del cimitero di Piedimonte

Oggi, lunedì 1 agosto, l’isola si fermerà per rendere l’ultimo saluto a Mariano Feliciello, il giovane di 26 anni morto tragicamente lo scorso sabato 20 luglio in seguito a un drammatico incidente avvenuto lungo via Regina Elena, a Piedimonte. I funerali si terranno alle 18:30 nel piazzale del cimitero di Piedimonte, dove familiari, amici, conoscenti e semplici cittadini si stringeranno nel dolore attorno a una famiglia distrutta da una perdita insensata.

La cerimonia sarà sobria, raccolta, come richiesto dai genitori Anna e Franco, dai fratelli Daniel e Gabriele, e dalla compagna Ida, che in questi giorni hanno scelto il silenzio dignitoso, pur condividendo con lucidità e coraggio il bisogno di verità e giustizia. La famiglia ha espresso la volontà di dispensare dalle visite a casa e ha invitato tutti coloro che vorranno ricordare Mariano a compiere opere di bene in favore dell’Associazione “Raggio di Luce”, come segno concreto di memoria e solidarietà.

Il manifesto funebre racchiude nel suo messaggio il senso profondo del legame che Mariano aveva con chi gli voleva bene: “Come una fulgida stella hai percorso il tuo cammino sulla terra spargendo luce su ogni cosa. Il tuo sorriso sarà per sempre impresso nel cuore di tutti noi. Continua a volare in alto e a splendere per chi ti amerà per sempre.”

L’ultimo saluto si svolgerà a pochi passi dal luogo in cui Mariano è cresciuto e dove, purtroppo ha trovato la morte. Lì, tra i volti commossi e le lacrime trattenute, si consumerà un momento che non è solo privato, ma collettivo: l’addio a un ragazzo che aveva tutta la vita davanti e che oggi diventa simbolo di una ferita profonda per l’intera comunità.

Sarà una cerimonia sobria ma carica di significato. Barano, e con essa tutta l’isola, si prepara a dire addio a Mariano con lo stesso affetto con cui lo ha accompagnato in vita.