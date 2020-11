La testimonianza. “Il dottor Loffredo ha salvato Nello. La prima ambulanza è arrivata dopo 45 minuti. La seconda dopo un’ora”

Ida Trofa | Linee del 118 intasate e sanità alla deriva. C’è un gravissimo incidente stradale a Forio, sulla centralissima ex SS 270, ma i passanti non riescono a chiedere l’intervento dell’ambulanza per portare almeno uno di due feriti, gravissimi e gravi, all’Ospedale di Lacco Ameno. Siamo a meno di un km in linea d’aria: “Nessun operatore ha risposto. Siamo stati costretti a rivolgerci ai carabinieri che erano sul posto, alla polizia, non sapevamo più a chi chiedere“ ci spiega uno dei presenti che ha provato a prestare il primo soccorso.

E’ l’incidente stradale di giovedì pomeriggio tra Cavallaro e lo Scentone. Stavolta, però, la tragica verità dei fatti non è solo l’incidente in sé, il suo dramma umano, ma anche e soprattutto l’enorme ritardo nell’arrivo dei soccorsi che ha reso più duro e pesante il dramma.

Le conseguenze che questo determinerà sulla sopravvivenza di un ragazzo di appena 17 anni e sulla sorte dell’amico che viaggiava in sella con lui. L’ambulanza ha impiegato oltre 45 minuti poiché, come hanno denunciato i testimoni presenti sul posto, non è stato possibile contattare in tempo il 118 in quanto tutte le linee della centrale di Napoli erano occupate. E quando le contattavano, l’ambulanza non si dichiarava disponibile.

Secondo i protocolli di emergenza sanitaria, l’ambulanza non può partire dalla postazione se non dopo aver ricevuto la segnalazione con annesso codice dalla centrale operativa. Questo è notorio.

Il primo a prestare soccorso ai feriti è stato un medico che si trovava a transitare in zona e che ha sollecitato gli altri presenti a chiamare immediatamente il 118. Il primo è stato il dottor Domenico Loffredo, che, praticati i primi interventi salvavita, ha chiamato lui stesso in ospedale nello strenuo tentativo di superare lo stallo e ottenere un’ambulanza dal Rizzoli. I passanti hanno composto in maniera spasmodica il numero di emergenza sanitaria ma senza ottenere risposta.

Lo stesso Loffredo che su quello asfalto maledetto ha più volte rianimato il ragazzo, ormai preda di un respiro agonico, ha dovuto pretendere l’invio di un mezzo sanitario assumendosi, da solo, la responsabilità di viaggiare con il ragazzo a bordo dell’ambulanza. Da solo, poi, una volta giunto in ospedale ha dovuto operarlo nel reparto di Chirurgia dell’ospedale locale e predisporre, infine, il trasferimento in terraferma.

“Noi, ma tanti passanti come noi – ci spiegano molte delle persone che erano sul posto – abbiamo chiamato più di una volta il 118. Le linee erano sempre occupate e ci veniva risposto di restare in attesa. Abbiamo contattato anche le forze dell’ordine sollecitando l’invio di un’ambulanza ma, credeteci, non c’è stato proprio nulla da fare. Non so cosa sia accaduto, ma solo che dopo tantissimo tempo, mi è sembrata una enormità, sono arrivate le ambulanze. Solo dopo l’intervento del dottore che stava accanto al ragazzo e quello dei carabinieri. Non so come sono riusciti a mettersi in contatto con la centrale del 118 o con qualcuno e ottenere l’autorizzazione all’invio di un’ambulanza. Poi, dopo tantissimo altro tempo ne è arrivata un’altra. Ci è parso, davvero, un’eternità”.

L’incidente si è verificato poco dopo le 18,30. La prima ambulanza con il codice rosso è partita alle ore 19.13, la seconda alle 19.42. Non ci sembra che ci sia altro da aggiungere.

“Alla fine, dopo vari giri di telefonate e dopo 40 minuti e più di vani tentativi è intervenuto direttamente il dottore, che ha a contattando direttamente il personale sanitario di Lacco Ameno e, vista l’emergenza, ha implorato – continua il racconto una ragazza presente ai fatti -, credetemi letteralmente, riuscendo a ottenere che l’ambulanza partisse per prelevare il ragazzo che ormai non si muoveva più. Davvero è stato terribile, era tutto a portata di mano, eppure nessun mezzo di soccorso sanitario sembrava poter raggiungere il luogo dell’incidente”.