LA TERRA PROMESSA: CAMPI DI PADEL “PUBBLICI” A FORIO “Della Speranza Dream Team”

Gaetano Di Meglio | Questa storia è più bella del concorso per l’assunzione di un architetto o ingegnere junior per gestire il PNRR e per far felice un padre che può usare la sua carica per fare pressioni su questa o su quest’altra azienda.

Questa e la storia della famiglia di Forio più legata al sindaco. Una famiglia che deve tutto o forse più di tutto, al primo cittadino di Forio. Una famiglia riempita di speranza verde nel peggiore periodo della storia. Forse più di quella che ha il piacere e il bonifico per aprire e chiudere i rubinetti del lungo mare.

Questa è la storia che trasforma un investimento a perdere in un investimento a rendere. Come? Con il riconoscimento del pubblico interesse.

Questa è una storia che merita un impegno di tutti i candidati sindaci: primo atto dopo l’elezione: revoca in autotutela.

Il comune di Forio ha deciso che sul terreno (e nessun altro su tutto il territorio di Forio) di Amedeo Della Speranza si devono costruire dei campi da padel. Quasi pubblici, anche se senza l’interesse pubblico non si sarebbero mai realizzare.

Se il privato può fare quello che vuole, la giunta di Forio, no! Tuttavia, con il vice segretario Enzo Rando, la giunta di Del Deo (solo Galasso, assente) ha approvato che “il Comune di Forio è provvisto di Piano Urbanistico Comunale approvato con delibera di C.C. n. 33 del 29.11.2020 e pubblicato sul B.U.R.C. n.14 del 08.02.2021 che norma e disciplina il governo del territorio comunale; suddetto strumento, coerentemente con le disposizioni della L.R. n. 16/2004, articola i propri contenuti progettuali in disposizioni di carattere strutturale e programmatico, individuando anche gli Ambiti di Trasformazione per servizi (ATS); che è intenzione dell’amministrazione dotare il territorio comunale di aree destinate ad attrezzature pubbliche o private di uso pubblico di nuovo impianto che si integrano con quelle esistenti con l’obiettivo di garantire gli adeguati standard urbanistici ai sensi del D.M. n.1444/1968”

Un’intenzione del comune che, però, non deve essere comunicata ai cittadini. Nessuno che abbia questo spazio disponibile deve poter partecipare. Anche perché, al n. 22344 del 01.07.2022 era pervenuta al comun edi Forio, da parte di Amedeo Della Sperenza, Amministratore unico della Green Mobility s.r.l., un progetto relativo alla “Realizzazione campi da Padel e strutture accessorie connesse al attività sportiva”.

Purtroppo, però, il progetto (assentito, ai fini paesaggistici ex art. 146 D.Lgs n.42/2004) ricade nella specifica zonizzazione ATS14 del vigente PUC nella quale è consentita la realizzazione di interventi realizzare di interesse pubblico (tra cui rientrano anche le attrezzature sportive e ricreative, impianti sportivi, nonché ancora costruzioni destinate ad ospitare particolari attività che rivestano carattere di pubblico godimento) anche attraverso forme di partenariato pubblico-privato ai sensi dell’art. 180 del D.Lgs. 50/2016.

Nonostante un errore evidente della delibera di giunta, sappiamo che il 3 marzo 2023, l’Amministratore unico della società Green Mobility s.r.l., Amedeo Della Speranza trasmetteva l’istanza ex. art.180 D.Lgs. n.50/2106 ad integrazione della documentazione presentata quasi un anno prima, corredando la stessa del Progetto di fattibilità, del Piano economico e finanziario e della bozza di convenzione e caratteristiche della gestione.

Fin qui è “quasi integralmente” normale, tuttavia la giunta di Forio ha considerato che “l’opera di cui alla proposta di cui sopra è da considerarsi quale intervento relativo a lavori di pubblica utilità, essendo lo stesso un intervento che prevede la realizzazione di opere a copertura degli standard relativi agli spazi ad uso collettivo e sportivo, di cui il territorio comunale è carente nonché volto a soddisfare esigenze di pubblico interesse; la proposta di cui al prot. 9408/2023 risulta completa e corredata di tutti i documenti prescritti ex lege, nonché congrua ed ammissibile” dà atto che “la realizzazione dell’opera è compatibile con le previsioni del PUC, ricadendo la stessa, quasi integralmente, in zona ATS (ATS 14) con destinazione di Area per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport, e per la quale, a norma dell’art. 4 delle NTA dello stesso PUC, è possibile la realizzazione di interventi anche attraverso forme di Partenariato pubblico-privato”.

Quindi? In parole povere: se il comune non riconosce il “pubblico interesse” degli affari di Amedeo Della Speranza, l’intervento non si può realizzare. Si, avete capito bene: se non c’è il pubblico interesse non si gioca a padel!

Alla luce di tutto questo, il sindaco e gli assessori senza la Galasso hanno considerato che “si ritiene opportuno procedere alla dichiarazione di pubblico interesse della proposta presentata dalla società Green Mobility s.r.l., per la realizzazione di campi da Padel e strutture accessorie connesse all’attività sportiva attraverso la destinazione e l’utilizzo ai fini pubblici secondo quanto individuato nell’istanza prot. 9408 del 06/03/2022 e hanno deliberato di “prendere atto della proposta prot. 9408/2023 presentata dalla società Green Mobility s.r.l. al Comune di Forio, avente ad oggetto la “Realizzazione campi da Padel e strutture accessorie connesse all’attività sportiva”, composta dagli elaborati agli atti di ufficio sopra descritti,

E cosa ci guadagna il popolo di Forio da questa concessione di interesse pubblico?

Del Deo, in nome del popolo di Forio, ha concordato con la famiglia a lui elettoralmente e politicamente più legata che “il Comune di Forio ed il Proponente concordano le reciproche obbligazioni relative alla realizzazione, gestione delle opere oggetto della presente convenzione, nel. seguenti termini. Al Proponente sarà consentita la gestione delle opere previste dalla presente convenzione. I proventi derivanti dalla gestione saranno interamente a favore del. Proponente così come i rischi alla stessa connessi. In maggior dettaglio: a) il Proponente sosterrà integralmente ’importo dell’investimento; c) i ricavi di gestione proverranno dall’introito diretto della gestione del servizio ad utenza esterna con allocazione del relativo rischio in capo al proponente, senza alcun impegno economico da parte dell’amministrazione. comunale; c) a fronte della predetta disponibilità, della realizzazione e dell’investimento e dell’equilibrio economico. finanziario dello stesso, il Proponente destinerà l’opera realizzata a funzione di interesse pubblico. In particolare, si offrirà l’utilizzo gratuito dell’impianto un’ora e mezza tutte le mattine dal lunedì al venerdì, ai ragazzi delle scuole elementari e medie; agli utenti residenti nel Comune di Forio di età compresa fino ai 18 anni verrà applicato uno sconto del 50% sulle tariffe di utilizzo; l’amministrazione comunale due volte l’anno, con un preavviso di almeno 15 giorni, potrà utilizzare l’impianto per manifestazioni sportive.