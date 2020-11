La strana livella in serie A | #4WD

Solitamente, dopo sette giornate dall’inizio del campionato di calcio di serie A e in particolare con l’avvento dei tre punti in caso di vittoria (dal 1995, se non erro), la situazione di alta classifica si delinea ampiamente, mostrando con chiarezza almeno le tre prime della classe e, per giunta, senza particolari sorprese.

Quest’anno, invece, la massima serie pallonara presenta un ranking che racchiude le prime otto squadre in soli cinque punti, con due favorite ben sotto tono e due outsider in auge come Sassuolo e Verona: gli emiliani da soli al secondo posto, ad una sola lunghezza dal Milan; i veneti, invece, ottimi ottavi, dopo aver sfiorato il colpaccio contro la capolista che li avrebbe portati a pari punti con Napoli e Roma al terzo posto.

Il VAR resta tuttora il protagonista indiscusso (e per me graditissimo come e più di sempre) del campionato. Tuttavia, c’è ancora da rivedere più di qualcosa nei criteri di utilizzo ed interpretazione, che restano fin troppo eterogenei ed ascritti all’interpretazione del gruppo arbitrale di ciascuna gara.

Sono convinto che il tempo ristabilirà molti dei valori reali espressi in campo da ciascuna squadra. Non che non ritenga il Sassuolo in grado di mantenere le postazioni di vetta per semplici vertigini da disabitudine, o che voglia negare la proficua tenacia del Verona di Juric, ma credo che alla lunga la qualità ed i relativi risultati sono soliti rappresentarsi in modi e circostanze fortemente legate all’esperienza di ciascuna compagine, più che alle casualità iniziali da scarso rodaggio.

Anche nelle zone basse, al momento alberga una sola matricola nelle ultime tre posizioni (il Crotone), con Udinese e Genoa che giochicchiano ma non raccolgono e un Torino quartultimo che pare avere i titoli giusti per far preoccupare non poco i suoi tifosi.

Il tempo ci dirà quanto resterà alta la temperatura di certi ardori e quanti altri, invece, si riveleranno ancora una volta i soliti fuochi di paglia.